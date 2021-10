Drei Menschen sterben bei Verkehrsunfall im friesischen Jever

Jever

Drei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Jever im Kreis Friesland getötet worden. An dem Crash am Donnerstagnachmittag waren zwei Laster und ein Auto beteiligt, wie ein Polizeisprecher in Wilhelmshaven sagte.

Der Unfall ereignete sich auf der Ortsumgehung der Kleinstadt. Laut Polizei fuhr ein Autofahrer mit seinem Pkw auf die Bundesstraße B210 und wechselte dann auf den Überholstreifen. Dabei kollidierte er mit den beiden Lkw. Auch zwei Schwerverletzte habe es gegeben.

Der Polizeisprecher sprach von einem „schrecklichen Bild“ an der Unfallstelle. Ein Müllwagen und ein Silotransporter seien teils umgekippt. Die Unfallursache sei unklar. Nähere Angaben zu den Unfallopfern wurden zunächst nicht gemacht.

RND/dpa