Monatelang lebten Frauen, Männer und Kinder in Wohnungen ohne Wasser und Gas. Die Situation in Delmenhorst sorgte vor drei Jahren bundesweit für Bestürzung. Inzwischen sind die Gebäude verkommen, doch eine Lösung fehlt.

Drei Jahre nach Elend in Wollepark-Häusern hofft Stadt auf Abriss

