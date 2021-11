Ihre Eltern flüchteten aus der DDR und ließen sie als Kleinkind zurück: 15 Jahre lang lebte Beate Runge deshalb in der Psychiatrie im Krankenhaus West in Stralsund. Sie wurde als „nicht entwicklungsfähig“ abgestempelt. Jetzt, viele Jahre danach, kann sie darüber reden, was damals mit ihr geschehen ist – der Bericht eines Martyriums.