Dieser Name macht Probleme: Schwere Zeiten für Hamelner Werbeagentur „querdenker“

Hameln

„Querdenker“, das klang vor gar nicht langer Zeit unkonventionell, kreativ, irgendwie anders. Doch dann kamen die „ Querdenken“-Gruppierungen. Ihre kleinen Demos etwa am Hamelner Hochzeitshaus und die großen in Berlin. Nun klingt „ Querdenken“ noch immer anders, aber vor allem nach: Masken- oder gleich Realitätsverweigerung. Die Chefin und der Chef einer Hamelner Werbeagentur wissen das nur zu genau. Der Name ihres Unternehmens: „die querdenker“.

Das wird heikel: Die Geschäftsführer Karina Hüser und Mirko Wiemann möchten gerne Masken für Mund und Nase mit ihrem Firmennamen versehen lassen. Warum auch nicht? Das Problem: „Querdenker“ – auch in Kleinschreibung wie im Firmenlogo – auf eine Gesichtsmaske zu schreiben, dürfte seltsam aussehen. Schließlich ist genau dieser Mund-Nasen-Schutz bei den anderen, den Protestierenden mit diesem Namen, ein Stein des Anstoßes.

Anzeige

Seit 20 Jahren so benannt

Komplikationen, die noch Anfang dieses Jahres undenkbar waren. Nicht nur, weil es damals noch niemanden nach einem Mund-Nasen-Schutz mit Firmenaufdruck verlangte. „Uns haben immer wieder Leute gesagt, wie cool sie diesen Namen für eine Werbeagentur finden“, erinnert sich Mirko Wiemann. „ Querdenken“ stehe eben dafür, „ein bisschen anders“ zu denken, so ist es in der Branche immer wieder gefragt. Seit über 20 Jahren steht der Name auf dem Briefkopf der Hamelner Firma. Auch schon bevor das heutige Geschäftsführerduo die Arbeit antrat. Ganz allein stehen sie mit diesem Namen nicht: Es existieren mehrere „Querdenker“-Agenturen in Deutschland.

Doch seit ein paar Monaten sorgt der Name für Irritationen. Wer bei Google nach „Querdenker“ und „ Hameln“ sucht, landet zunächst mal bei der Werbeagentur, Teil des Susa-Verlages mit Sitz in Afferde, und nicht bei der Gruppe „ Querdenken 515“ mit ihren wöchentlichen Protestkundgebungen auf der Hochzeitshausterrasse. Hin und wieder kämen nun Anrufe: „Habt ihr da was mit zu tun?“, erzählen Chef und Chefin. Haben sie aber so gar nicht, betonen sie, tragen Masken, halten Abstand, waschen ihre Hände, arbeiten im Homeoffice. Mit der protestierenden Gruppierung haben diese „Querdenker“ nichts im Sinn. „Wir haben nicht einen Mitarbeiter, der sich in diese Richtung bewegt“, sagt der Geschäftsführer. Im alten Kundenkreis sei das bekannt, erzählen sie, aber: „In der Neukunden-Akquise ist das echt schwierig“, so Wiemann. Und schwierig sei diese in Corona-Zeiten ohnehin: wenige Neugründungen, wenig Bereitschaft in Marketing zu investieren, wenige persönliche Treffen.

Trotzdem: Der Name bleibt

Ließe sich da nicht zumindest ein Problem beseitigen: der nun irreführende Name? „Das stand zu keiner Sekunde zur Debatte“, betont Wiemann. „Wir haben viel dafür getan, damit die Zielgruppe unseren Namen kennt.“ Zum Beispiel bei der aktuellen städtischen Image-Kampagne „ Hameln, angenehm!“ sitzt die Agentur mit am Ruder. Ein Namenswechsel wäre da „kontraproduktiv“, glaubt Mirko Wiemann. „Wir stehen zu dem, was wir sind“, betont auch Karina Hüser.

Auf der Website von „die querdenker“ zeigt nun ein Mitarbeiter mit entschiedener Geste auf den Zusatz unter dem Namen. Rot eingekreist steht dort: „Agentur für Werbung“ – um gleich jedem Missverständnis vorzubeugen. Und was wird aus der eigenen Firmen-Maske? Vermutlich muss auch dort ein Zusatz her. Vielleicht „the real querdenker“, überlegt Wiemann – die echten Querdenker also. Aber das sei noch unausgegoren.

Von Frank Henke