Diesel ist in Deutschland inzwischen so teuer wie noch nie. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) bringt eine höhere Pendlerpauschale in Spiel.

Die Preisanzeige einer Tankstelle in Stralsund zeigt einen Preis von 156.9 für einen Liter Diesel an. Diesel ist in Deutschland inzwischen so teuer wie noch nie. Quelle: Stefan Sauer/dpa