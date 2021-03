Brikum

Die Polizei hat auf einem Schulhof in Brinkum (Kreis Diepholz) eine Schlägerei von Dutzenden Jugendlichen beendet. Anlass der Auseinandersetzung soll ein Streit um eine Beziehung gewesen sein.

Als die ersten Beamten am Schulhof eintrafen, flüchteten einige Jugendliche auf eine nahe gelegene Sportanlage und in angrenzende Wohngebiete, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Schüsse mit Schreckschusspistole abgegeben

Polizisten trafen auf dem Schulhof einen 18-Jährigen mit einer Stichverletzung an der Hand an. Er soll bei dem Vorfall am Dienstagabend mit einem Messer verletzt worden sein. Zudem wurde der Polizei eine Schreckschusswaffe übergeben, mit der auch Schüsse abgegeben worden sein sollen.

Zeugen zufolge griff eine Gruppe von 15 bis 20 Personen eine andere Gruppe Jugendlicher an. Die Polizei geht davon aus, das insgesamt mindestens 50 Jugendliche an der Schlägerei beteiligt gewesen waren.

Von RND/dpa