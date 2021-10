Diepholz

Beim Frontalzusammenstoß eines Milchlasters mit einem Pkw auf der Bundesstraße 214 sind zwei Autoinsassen ums Leben gekommen - der 52 Jahre alte Fahrer und sein elf Jahre alter Neffe. Sie gehörten zu einer Familie aus Polen. Ihr Wagen wurde zerstört, wie die Polizei mitteilte. Die 33 Jahre alte Mutter des Jungen und ihre sechsjährige Tochter kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus, waren am Abend aber außer Lebensgefahr, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Der Unfall passierte am Donnerstagnachmittag in einer langgezogenen Kurve bei Barver im Landkreis Diepholz. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurden alle Menschen im Pkw zunächst eingeklemmt. Für den Onkel am Steuer kam jede Hilfe zu spät. Die Frau und die beiden Kinder wurden aus dem Wrack befreit. Der elfjährige Sohn erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, wie es weiter hieß.

Der Lkw schleuderte in ein Feld neben der Straße. Der Fahrer blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock und wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Welches Fahrzeug in der Kurve in den Gegenverkehr geriet, sei noch unklar, hieß es am Abend. Die Bundesstraße 214 musste bis in die Abendstunden voll gesperrt werden.

Von RND/dpa