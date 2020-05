Die vergessene Autobahn: Warum die A7 beinahe mitten durch die Wedemark geführt hätte

Wedemark

Hier der Rest einer Brücke, dort eine mit Wasser vollgelaufene, 30 Meter breite, noch immer erkennbare Trasse. Eine fast vergessene frühe Autobahn hat nahe Hannover ihre Spur hinterlassen. Sie sollte den Norden und Süden Deutschlands verbinden und weiter westlich verlaufen als die heutige Bundesautobahn 7. Was die meisten Menschen selbst in der Umgebung nicht wissen: Die Arbeiten für die Autobahn, die unter anderem die Wedemark schräg durchschnitten und weiter südlich an der Marienburg vorbeigeführt hätte, waren schon in vollem Gang.

Eckhard Martens aus Negenborn, einem der betroffenen Dörfer, sammelt dazu Dokumente für ein Buch, das im nächsten Jahr erscheinen soll. Der Autor bittet HAZ-Leser dafür um weitere Hinweise – „vor allem um Fotos von früher“.

Anzeige

Auf die einstige Autobahntrasse weist ein Schild am Moorerlebnispfad in Resse hin. Quelle: Gabriele Schulte

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

In seinem Büro auf dem Hof der Familie breitet der 62-Jährige eine brüchige alte Straßenkarte mit eingezeichnetem Trassenverlauf aus. Seit er wegen einer Multiple-Sklerose-Erkrankung nicht mehr als Landwirt arbeiten kann, widmet Martens sich verstärkt der Regionalgeschichte. Die Autobahn beschäftigt ihn schon eine Weile, mithilfe von Mitstreitern trägt er Bilder und Erinnerungen von Zeitzeugen zusammen. „Wer mit offenen Augen durch die Landschaft läuft, kann noch nach Jahrzehnten Relikte der alten Reichsautobahn erkennen“, sagt er. Der Kriegsverlauf machte den Plänen ein Ende.

Zunächst West-Ost-Strecke gebaut

Hitler hatte, wie Martens erzählt, nach der Machtübernahme die schon zuvor begonnenen Autobahnbauten mit hohem Propagandaaufwand forciert. In der hannoverschen Gegend wurde zunächst die West-Ost-Strecke, die heutige A2, gebaut und anschließend die Nord-Süd-Strecke. Ursprünglich war ein Autobahnkreuz bei Peine geplant. „Weil das wegen der Entfernung weder für Hannover noch für Braunschweig eine Option war, ist 1937 entschieden worden, die Strecke südlich von Hamburg bei Egestorf zu verzweigen und die Zweige bei Bockenem wieder zu vereinigen“, berichtet der Autor. Das Kreuz des westlichen Zweiges mit der heutigen A2 war bei Garbsen vorgesehen. Nördlich davon handelte es sich seinerzeit um die Reichsautobahn (RAB) 24, auch „Strecke 24“ genannt, südlich davon um die RAB 26.

Autor Eckhard Martens in Wedemark-Negenborn zeigt einen Erinnerungsspaten für Arbeiter aus der Anfangszeit des Autobahnbaus nördlich von Hannover. Quelle: Gabriele Schulte

Auf Baustellen herrschte reges Treiben

Von Hamburg rückten die Bauarbeiten nach Süden vor. In der Wedemark wurde ab 1938 gebaut, zuvor waren die betroffenen Flächen beschlagnahmt worden. Es war geplant, die Strecke 24 in den Jahren 1941/1942 für den Verkehr freizugeben. Um dieses Ziel zu erreichen, herrschte auf den in einzelne Abschnitte gegliederten Baustellen reges Treiben. Zwischen Hope (heute Heidekreis) und Vesbeck befand sich ein Wohnlager für Arbeiter aus Südtirol und einige Griechen. In der Wedemark waren Danziger und Litauer eingebunden, die im Unterkunftslager zwischen Negenborn und Brelingen wohnten.

Wegen des damaligen Arbeitskräftemangels hatte man Gastarbeiter im deutschsprachigen Ausland angeworben. Einen Großteil der Vorbereitungsarbeiten übernahm der Reichsarbeitsdienst, der seit 1932 das Arbeitsdienstlager zwischen Negenborn und Resse betrieb. Das nächste Unterkunftslager für Autobahnarbeiter befand sich bei Berenbostel.

Füllboden stammte vom Brelinger Berg

Von Schwarmstedt bis zum Brelinger Berg war der Unterbau der Trasse in seinen Grundzügen für die Betondecke vorbereitet. Die Brücken über die Grindau und die Große Beecke sowie Grabendurchlässe waren fertiggestellt. Sie gibt es bis heute. Nördlich des Hoper Bahnhofes sollte die Autobahn über die Bahnstrecke geführt werden. Die Widerlager der Brücke, also die beiden Endstücke der Brücke, waren fertig, Füllboden für Unterbau und Rampen der Brücken wurde mit von kleinen Diesellokomotiven gezogenen Feldbahnloren über mobile Gleise vom Brelinger Berg herangeschafft.

Die imposanten Ausmaße der angefangenen Brücke in Hope waren noch bis zum Abriss der Widerlager Mitte der Neunzigerjahre zu sehen. Rund fünf Meter hoch seien diese gewesen, erinnert sich der Schwarmstedter Rainer Grenzdörfer: „Als Jugendliche sind wir oft auf die Klötze geklettert und haben auf Züge gewartet. Das hat fürchterlich gewackelt.“

Antje Kaufmann, stellvertretende Ortsbürgermeisterin von Resse, führt ihre Hunde auf dem hier zu einem Wirtschaftsweg umfunktionierten Teilstück der früheren Autobahntrasse spazieren. Quelle: Gabriele Schulte

Auf dem Brelinger Berg sollte eine Tankstelle mit Aussichtsplattform entstehen – mit Blick über die norddeutsche Tiefebene, wie der Brelinger Oliver Bohm der HAZ erzählt. Der 49-Jährige hat von seinem Großvater, einem Zimmermann, viel über die alte Trasse gehört und sich mit einem Freund auf Spurensuche begeben. Ehrenamtlich führt er Interessierte zu den Überbleibseln der Autobahn. „Viel von dem Baumaterial ist später von Privatleuten genutzt worden“, sagt Bohm. Höfe seien damit gepflastert und Parkplätze befestigt worden.

Autobahnraststätte wurde zum Ausflugsziel

Bis Resse war die Trasse von Bäumen und Baumwurzeln befreit, der Mutterboden war abgehoben und in seitlichen, noch heute erkennbaren Wällen abgelegt. Damit sollten die Böschungen angeglichen und die Mittelstreifen aufgefüllt werden. Zwischen Brelingen, Negenborn und Resse baute der Gastwirt Otto Lehmann neben der Trasse sogar schon eine „Autobahnraststätte“, die später stattdessen zum Ausflugsziel wurde. Nördlich von Resse querte die Trasse das Otternhagener Moor. Hier war der Moorkörper über etwa 700 Meter auf Trassenbreite 1,5 bis 1,7 Meter tief ausgekoffert und bis zum ehemaligen Bundeswehrschießstand mit Kies verfüllt. Der Bereich dahinter lief später voll Wasser.

Horst Grotzke hat die Bauarbeiten in Resse als Kind miterlebt. Quelle: Gabriele Schulte

Der Resser Horst Grotzke erinnert sich, dass sich die Kinder und Jugendlichen aus dem Dorf nach dem Krieg „an der Autobahn“ zum Schwimmen und Schlittschuhlaufen trafen. Als kleiner Junge war der heute 83-Jährige sogar Zeuge des Autobahnbaus, wie der frühere Elektroingenieur der HAZ erzählt: „Mein Onkel war Tiefbauingenieur und hat mich 1942 mal mit zur Baustelle genommen. Ich durfte mich auf die Loren setzen.“

Heute grenzt die Trasse in Resse an den 2019 fertig gestellten Moorerlebnispfad. Statt Motorenlärm sind Vogelgezwitscher und die Rufe von Kindern zu hören, die das in dem für die Autobahn ausgekofferten Stück entstandene Libellenbiotop bestaunen. Ein Stück weiter führt die stellvertretende Ortsbürgermeisterin Antje Kaufmann ihre beiden Hunden auf einem Wirtschaftsweg spazieren, der auf der Trasse angelegt wurde. „Sehr viele, vor allem die neuen Bürger, wissen von den damaligen Plänen nichts“, sagt sie.

Geplant war Abzweig nach Hameln

Das dürfte auch für den Bereich südlich von Hannover gelten. Wie Autor Martens berichtet, sollte die Trasse Richtung Bockenem am Deister und an der Marienburg vorbeiführen. Die Nationalsozialisten hatten einen Abzweig nach Hameln und zum Bückeberg geplant, um auf schnellem Weg Besucher zu den Reichserntefesten zu bringen. Besonders zum Abschnitt südlich von Garbsen erhofft sich der Hobbyhistoriker noch Material.

Vergessen und eingewachsen: eine Lore, Relikt des früheren Autobahnbaus nördlich von Ibsingen in der Wedemark. Quelle: Oliver Bohm

So soll die vergessene Autobahn wieder zum Vorschein kommen. Aus heutiger Sicht ist mancher froh, dass der Verlauf sich später änderte – etwa Oliver Bohm, der im damals betroffenen Ort Brelingen wohnt: „Gott sei Dank, dass wir sie hier nicht gekriegt haben.“

Das ist die Autobahn 7 heute Die fast 1000 Kilometer lange Autobahn 7 ist eine der wichtigsten europäischen Transitstrecken. Sie führt von der dänischen Grenze bis Füssen im Allgäu. Als die Planungen für den mittleren Abschnitt zwischen Hamburg und Göttingen, die durch den Zweiten Weltkrieg unterbrochen waren, Anfang der Fünfzigerjahre wieder aufgenommen wurden, änderte man die Trassenführung. Aus finanziellen Gründen wurde auf die Verzweigung zwischen Egestorf und Bockenem verzichtet. Um Braunschweig und das Industriegebiet Salzgitter trotzdem gut anzubinden, wurde die heutige Autobahn 7 nun östlich von Hannover und das Kreuz zur Autobahn 2 auf Lehrter Gebiet gelegt. Ein bis heute sichtbares Kuriosum am Straßenrand: Da die Strecke damit acht Kilometer kürzer wurde, „springen“ die – von Hamburg aus gezählten –Markierungen auf den Kilometerschildern am Kreuz Hannover-Ost unvermittelt von 142,5 auf 150,5. So konnte die im Süden schon bestehende Kilometrierung beibehalten werden. 1958 war die von Hamburg kommende „Heideautobahn“ bis Berkhof fertiggestellt. 1960 folgte der Abschnitt bis Kirchhorst. Mit der Fertigstellung bei Hildesheim war die A 7 ab 1962 an die von Süden heranführende Strecke angehängt, womit sie durchgängig befahrbar war. Eine Strecke Richtung Garbsen wurde als Eckverbindung beibehalten, um den Weg ins Ruhrgebiet zu verkürzen. 1957 wurde entschieden, diese näher an Hannover und den Flughafen zu legen. Das wurde mit der 1976 freigegebenen A 352 realisiert.

Lesen Sie auch

Von Gabriele Schulte