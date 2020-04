Die Zecken-Saison beginnt

Hannover

In der Corona-Krise zieht es besonders viele Menschen ins Grüne. Auch Familien, die das nicht gewohnt sind, spazieren mangels Alternativen nun durch Feld, Wald und Wiesen. Wer einen Garten hat, macht es sich dort auch mal mit einem Picknick gemütlich. Doch aufgepasst: Zwischen Grashalmen und auf Blättern können gefährliche Blutsauger lauern. Die milden Temperaturen im Winter haben dazu geführt, dass Zecken in ganz Niedersachsen deutlich früher und damit insgesamt länger aktiv sind.

Zecken fallen erst bei weniger als 5 Grad Celsius in eine Kältestarre. Aktiv werden sie ab etwa 8 Grad Celsius. „Durch die schon früh im Frühjahr begonnenen milden Temperaturen ist mit einem Anstieg der Zeckenpopulation auch für die Region Hannover zu rechnen“, sagt Katharina Kohls, Sprecherin des Landesgesundheitsamts in Hannover. In dieser Hinsicht sei die Situation mit dem Vorjahr vergleichbar, das den Zecken ähnlich gute Bedingungen bescherte, was zu einer starken Ausbreitung in Niedersachsen führte. „Durch den milden Winter wurde auch die Fortpflanzung von Kleinnagern begünstigt“, sagt die Sprecherin. Nicht zuletzt Mäuse vermehrten sich stark, sie dienten den Zecken als Wirtstiere.

Jede dritte Zecke trägt Borrelien

Zecken übertragen vor allem für den Menschen gefährliche Bakterien namens Borrelien. In Niedersachsen selten kommt es dagegen zu einer Virusinfektion mit FSME ( Frühsommer-Meningoenzephalitis). „Es wird davon ausgegangen, dass Borrelien deutschlandweit und damit auch in Niedersachsen in bis zu 30 Prozent der Zecken vorkommen“, sagt Kohls. Der Anteil der FSME-Fälle sei in Norddeutschland insgesamt weiter gering. Solche seien in diesem Jahr in Niedersachsen noch nicht übermittelt worden. Das gilt auch für die Region Hannover, wie eine Regionssprecherin bestätigt.

Emsland war erstmals FSME-Risikogebiet

Im vergangenen Jahr hatte das Robert-Koch-Institut erstmals im Norden das Emsland als FSME-Risikogebiet ausgewiesen, dort waren fünf FSME-Infektionen festgestellt worden. Gegen das von den Zecken übertragene Virus kann man sich impfen lassen. Gegen eine durch Bakterien ausgelöste Borreliose hilft ein frühzeitiges, vorsichtiges Herausziehen der Zecke, beispielsweise mit einer Pinzette.

Das Gesundheitsamt der Region Hannover rät zur Vorsicht bereits beim Aufenthalt im Freien und empfiehlt: Tragen Sie geschlossene Kleidung mit langen Ärmeln und lange Hosen. Ziehen Sie die Socken über die Hosenbeine – denn Zecken sitzen hauptsächlich im Unterholz und an Gräsern. Tragen Sie helle Kleidung. Zecken lassen sich gut darauf erkennen und noch vor einem Stich entfernen. Verwenden Sie insektenabweisende Mittel. Diese helfen zumindest eine Weile, sind aber kein sicherer Schutz.

Von Gabriele Schulte