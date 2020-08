Viele Menschen in Niedersachsen erinnern sich in diesen Tagen an die Waldbrandkatastrophe von vor 45 Jahren. Bei dem Inferno im August 1975 in den Kreisen Gifhorn und Celle kamen sechs Feuerwehrmänner und ein Polizeibeamter ums Leben. Innerhalb einer Woche vernichteten die Flammen mehr als 8000 Hektar Kiefernwald. Ein Rückblick.