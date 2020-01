Anfangs waren es vereinzelte Anrufe, am Ende Hakenkreuz-Schmierereien am Auto: Jetzt hat Arnd Focke sein Amt als Bürgermeister in Estorf im Kreis Nienburg wegen rechter Hetze aufgegeben. Der Rücktritt hat bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Viele haben sich mit Focke solidarisiert. Aber manche im Ort nehmen es ihm übel, dass Estorf jetzt als braunes Nest gilt.