Diagnose Peniskrebs: Wie ein Mann aus Celle zurück ins Leben fand

Celle

Rötliche Entzündungen an Eichel und Vorhaut, verbunden mit Bläschen an der Penisspitze, Schwellungen und Blutungen - Stefan Kübler erinnert sich an die Symptome, derentwegen er 2013 erstmals zum Arzt ging. Es begann eine Odyssee von Praxis zu Praxis.

Hautärzte und Urologen verordneten ihm Salben und Kamillenbäder, die nicht wirklich halfen. Erst 2016 bekam er in der Uniklinik Rostock die Diagnose: Peniskrebs. Eine Operation sei nötig, bei der möglicherweise der ganze Penis entfernt werden müsse. „Ich befürchtete das Schlimmste“, sagt der heute 41-Jährige, der in Celle lebt.

Ein sehr intimes Thema

Kübler hatte Glück: Es reichte aus, nur die Eichel mit einem kleinen Teil des Penisschafts zu entfernen, weil der Krebs noch nicht so weit fortgeschritten war. Aus einem Stück Haut seines Oberschenkels wurde eine neue Eichel geformt und an der Penisspitze angenäht.

Es folgten zwei weitere Operationen, eine Chemotherapie war nicht nötig. Anfangs konnte der Journalist nicht über seine Erkrankung sprechen. „Damals hatte ich nicht die Kraft dazu, außerdem ist das ja ein sehr intimes Thema“, sagt Kübler.

Inzwischen geht er an die Öffentlichkeit, in einem eigenen Blog (https://derneuestefan.com) und in der Wanderausstellung „HPV hat viele Gesichter“ der Deutschen Krebshilfe, der Deutschen Krebsgesellschaft und des Deutschen Krebsforschungszentrums. In der Wanderausstellung, die unter anderem im Mai in Bonn und im Oktober in Düsseldorf zu sehen ist, erzählen Kübler und weitere Leidensgenossen ihre Geschichte. Weil sie zeigen wollen, dass man sich in jungen Jahren mit einer Impfung schützen kann.

Sehr wahrscheinlich mit HP-Viren infiziert

Kübler hatte sich mit großer Wahrscheinlichkeit mit Humanen Papillomviren (HPV) infiziert. Von dieser sexuell übertragbaren Infektion ist fast jeder sexuell aktive Mensch betroffen, ohne dass es in der Regel bemerkt wird - das Immunsystem bekommt die Eindringlinge in den Griff. Wenn das Immunsystem aber geschwächt ist und es sich beim HPV-Typ - mehr als 200 verschiedene Typen sind bekannt - um einen von zwölf Hochrisiko-Typen handelt, kann Krebs entstehen. Er tritt meist erst Jahrzehnte nach der Infektion auf.

Am bekanntesten ist der Gebärmutterhalskrebs, der 2020 in Deutschland bei 4.400 Frauen entdeckt wurde. Für 1.600 von ihnen verläuft die Erkrankung tödlich. Bei Männern sind die HPV-bedingten Erkrankungen seltener. Jährlich wird bei 840 Männern ein Zungengrundkrebs wegen einer HPV-Infektion festgestellt, bei 600 ein Analkarzinom und bei 260 ein Penistumor.

Seit 2006 ist in Deutschland eine HPV-Schutzimpfung für Mädchen zugelassen. Seit 2018 übernehmen alle Krankenkassen auch die Kosten für eine HPV-Schutzimpfung für Jungen. Die Ständige Impfkommission empfiehlt für neun bis 14 Jahre alte Mädchen und Jungen zwei Impfdosen. Die Impfung sollte vor dem ersten Geschlechtsverkehr erfolgen. Versäumte Impfungen können bis zum Alter von 17 Jahren nachgeholt werden.

Vor allem Mädchen gegen HPV geimpft

Nach den kürzlich vom Robert-Koch-Institut veröffentlichten Zahlen für das Jahr 2019 waren in Deutschland bei den 15-Jährigen 47 Prozent der Mädchen und fünf Prozent der Jungen gegen HPV vollständig geimpft. „Die HPV-Impfquote ist leider erschreckend niedrig“, sagt Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der in Bonn sitzenden Deutschen Krebshilfe, anlässlich des internationalen HPV Awareness Day am 4. März. Er kritisiert, dass es in Deutschland an Strategien fehle, mit denen Kinder und Eltern automatisch an die Impfung erinnert werden.

Die Deutsche Krebshilfe fördert ein Projekt von Wissenschaftlern in Heidelberg, die eine interaktive Website für die bessere Aufklärung über die HPV-Impfung entwickeln. Ein flächendeckender Schutz vor krebserregenden humanen Papillomviren ist laut Deutscher Krebshilfe erst bei einer Impfquote von 80 Prozent gegeben. Die Ausstellung „HPV hat viele Gesichter“ erinnert auch an die Verantwortung der Jungen: Mit einer Impfung können sie nicht nur etwas gegen das Risiko einer späteren eigenen HPV-Erkrankung tun, sondern auch verhindern, dass sie irgendwann einen anderen Menschen beim Sex anstecken.

Kübler berichtet in der Ausstellung von seinen Erlebnissen - übrigens mit einem Happy End: Im Sommer 2020 wurde seine Tochter geboren. „Nach den tiefschwarzen Aussichten ist dies ein Ende der Geschichte, das ich mir nicht glücklicher hätte ausmalen können.“

Von RND/epd