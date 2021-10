Himmelpforten/Lüneburg

Mehrere Hundert Menschen haben am Sonntag an zwei Orten in Niedersachsen gegen die Verlängerung der Autobahnen A20 und A39 demonstriert. In der Nähe von Himmelpforten bei Stade beteiligten sich laut Polizei rund 200 Teilnehmer an einer Menschenkette auf der geplanten Trasse.

Zu der Aktion hatte unter anderem der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) aufgerufen. Teilnehmern hätten mit Hilfe mehrerer Boote auch den Fluss Horsterbeck gequert, über den die Autobahn führen soll.

Geplante Trasse führt durch Moorgebiete

„Die A20 gehört zu den umweltschädlichsten und teuersten Projekten im Bundesverkehrswegeplan 2030“, sagte Niedersachsens BUND-Vorsitzender Heiner Baumgarten. Durch die Trasse würden rund 2000 Hektar an wertvollen Böden in Niedersachsen und Schleswig-Holstein zerstört. „Weit über die Hälfte der geplanten A20 führt durch Moorgebiete.“ Er forderte die Bundesregierung auf, den Weiterbau der A20 zu stoppen.

Der geplante Abschnitt der Autobahn 39 soll die Lücke im Autobahnnetz zwischen Wolfsburg und Lüneburg schließen. In Lüneburg nahmen laut Polizei am Sonntag rund 250 Menschen an einer Fahrraddemo teil.

Von RND/dpa