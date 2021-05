Delphin in Rostock gesichtet: Das ist über das Tier in der Warnow bekannt

Rostock

Ein Delphin in der Warnow? Richtig gelesen: Ein Tümmler schwimmt in diesen Tagen im Rostocker Fluss. Auch Ivan Schurawlow staunte nicht schlecht, als er am Donnerstag zunächst die Finne und anschließend das ganze Tier aus dem Wasser hüpfen sah. „Ich dachte, ich sehe nicht richtig“, sagt der Rostocker noch immer fasziniert unserem Netzwerkpartner OSTSEE-ZEITUNG.

Eigentlich wollte er in der Warnow angeln. Doch noch bevor er die Rute auswerfen konnte, wurde er auf das Tier aufmerksam. Kurzerhand zückte er sein Handy und filmte den Delphin. Das Video schickte er der OZ über Instagram zu. „Ich wohne schon länger als 20 Jahre in Rostock, aber einen Delphin habe ich hier noch nie gesehen“, sagt Schurawlow erstaunt.

Das Video teilte der Hobbyangler auch in einer Facebookgruppe. Diese rätselte, welches Tier es denn sei. Zwischenzeitlich dachte Schurawlow, es wäre ein Schweinswal, die durchaus in der Ostsee leben. Tatsächlich handelt es sich bei dem gefilmten Tier aber um einen gewöhnlichen Delphin, bestätigt Michael Dähne. Er ist Kurator für Meeressäugetiere beim Deutschen Meeresmuseum in Stralsund. Vermutlich handelt es sich um ein junges, männliches Tier, das sich von der Gruppe getrennt hat, sagt der Experte. Denn eigentlich leben Delphine in Gruppen.

Der gewöhnliche Delphin halte sich seit dem 4. Mai in der Warnow auf, sagt Dähne. Zumindest wurde er da das erste Mal gesichtet. Der Experte vermutet, dass das Tier die Gegend erkunden und später wieder in die Ostsee zurück kehren wird. Sein Grund zu dieser Annahme: Der gewöhnliche Delphin hält sich eher selten in Küstennähe auf, ist eher als Bewohner des offenen Meeres bekannt.

Durch Klimawandel mehr Exoten in der Ostsee

Doch was macht ein Delphin in der kalten Ostsee, erwartet man sie doch eher in südlicheren Meeren? „In den vergangenen Jahren haben sich einige Delphinschulen hier her verirrt“, erklärt Michael Dähne. Als Schule wird eine Gruppe von Delphinen bezeichnet. Der vermutete Grund für den Delphin in der Ostsee: Die Gewässer werden durch den Klimawandel wärmer. In der Ostsee bei Dänemark gebe es bereits große Schulen von gewöhnlichen Delphinen, auch in Schleswig-Holstein bei Kiel wurden in den vergangenen Jahren einige Tümmler gesehen.

Der gewöhnliche Delphin ist einer der kleinsten aber auch schnellsten Meeressäugetiere. Er kann Geschwindigkeiten von 65 km/h erreichen und bis zu 2,5 Meter lang werden. Sie jagen hauptsächlich Fische, die in mittleren Wassertiefen vorkommen, wie Makrele, Hering und andere Schwarmfische.

Vorsicht ist geboten

Wer den Delphin in der Warnow nun beobachten möchte, sollte vorsichtig sein, mahnt der Meeressäugetierexperte aus Stralsund. Delphine sind sehr sensibel, reagiert schreckhaft auf Unterwasserlärm. Mit einem Motorboot sollte man demnach nicht nach dem Tier auf dem Wasser suchen. Besser wäre eine Ausfahrt mit einem Kanu oder Kajak, oder vom Ufer aus.

Von Stefanie Ploch/OZ/RND