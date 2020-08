Delmenhorst

Einem 60 Jahre alten Kunden ist beim Haarewaschen in einem Friseursalon ein Schreckschussrevolver mit Reizgas aus der Jackentasche gefallen. Beim Aufprall auf den Boden löste sich mit lautem Knall ein Schuss und Reizgas breitete sich im Salon aus.

Drei 23, 30 und 58 Jahre alte Mitarbeiterinnen des Geschäfts in der Delmenhorster Innenstadt seien bei dem Vorfall am Freitagnachmittag leicht verletzt worden und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gekommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Gegen den Kunden aus Delmenhorst wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Seine Schusswaffe wurde nebst dem zum Führen erforderlichen kleinen Waffenschein sichergestellt.

Von RND/lni