Hannover

Schaurig schön! Am 31. Oktober ist nicht nur Reformationstag, in vielen Ländern der Welt wird an diesem Tag auch Halloween zelebriert. Auch für viele Niedersachsen ist das ein Anlass, um zu feiern – und um sich gruselig zu verkleiden.

Im sozialen Netzwerk Facebook haben wir Leser dazu aufgerufen, uns Fotos von ihren Halloween-Kostümen zuzusenden. Hier sehen Sie die schönsten Bilder.

Die Bilder der Kostüme der Leser

Zur Galerie Schaurig schön: Viele Menschen in Niedersachsen sind für ihre Halloween-Kostüme in diesem Jahr wieder sehr kreativ geworden. Die schönsten Fotos.

