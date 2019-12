Neue Sitze, Steckdosen, WLAN: Niedersachsen modernisiert mehr als 250 Bahnwaggons

Hannover

Dutzende Nahverkehrszüge in Niedersachsen erhalten eine Frischzellenkur: Sie bekommen eine neue Technik, sollen bequemer und sicherer werden. Die Nahverkehrsgesellschaft des Landes ( LNVG) lässt zunächst 88 Doppelstockwagen runderneuern und investiert dafür 80 Millionen Euro. Weitere 169 sollen bis zum Jahr 2026 folgen.

„Das ist die größte Verjüngungskur auf Niedersachsens Gleisen in den vergangenen 20 Jahren“, sagt LNVG-Geschäftsführerin Carmen Schwabl. Die Züge würden nach der Auffrischung in ihrer Qualität fast an Neufahrzeuge heranreichen, verspricht sie.

Vor allem Fahrgäste im Metronom profitieren

Die LNVG unterhält einen eigenen Pool mit insgesamt 383 Lokomotiven und Wagen, aus dem sie Eisenbahnunternehmen Fahrzeuge zur Verfügung stellt. Hauptnutzer der Doppelstockwagen ist die Gesellschaft Metronom auf den Verbindungen Bremen– Hamburg, Hamburg– Uelzen und Uelzen– Hannover– Göttingen. Außerdem sind sie auf der Strecke zwischen Cuxhaven und Hamburg unterwegs, die von einer Tochtergesellschaft von DB Regio betrieben wird.

Radfahrer finden jetzt schon Platz im Metronom. Künftig sollen die Züge, die dem Land Niedersachsen gehören, vor allem bequemer werden und mehr Annehmlichkeiten bieten.

24.000 neue Sitze und besseres WLAN

Die Doppelstockzüge erhalten unter anderem komplett neue Sitze – insgesamt rund 24.000 Stück. Zur Ausstattung zählen Klapptische mit Laptop-Halterung. An den Vierer-Sitzgruppen baut Bombardier Steckdosen ein. Leistungsfähigere WLAN-Verbindungen sowie Videoaufzeichnung und neue Info-Monitore für die Fahrgäste zählen ebenfalls zum Programm.

Umgestalten lässt die LNVG die Zugtoiletten, womit sie nicht zuletzt das Ziel verfolgt, diese weniger anfällig gegen Vandalismus zu machen. In den Räumen kommen dann auch Duftspender zum Einsatz. Für die Innenbeleuchtung der Wagen sind energiesparende LED-Leuchten vorgesehen.

Um alles mit Strom zu versorgen, müssen die Monteure pro Waggon 1,8 Kilometer Kabel einziehen. Von außen soll man den Zügen die Auffrischung ebenfalls ansehen – sie werden neu lackiert.

