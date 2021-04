​In der Ferne ein Fauchen. Dann Glucksen, Kollern, mit kurzen Pausen wieder und wieder. Sharamon Borgmann horcht, guckt auf die Uhr, trägt Zeit und Ort auf einer Karte ein. „Bei meiner Runde gestern habe ich keine gehört“, erzählt sie flüsternd. Es ist 5.25 Uhr, es dämmert gerade, als der Birkhahn an diesem Morgen zur Brautschau antritt. Jeweils allein oder zu zweit sind in der Weite der Heide 40 Freiwillige wie die junge Landschaftspflegerin schon vor Sonnenaufgang unterwegs, um das Vorkommen der vom Aussterben bedrohten Art zu dokumentieren.

Balz des Birkhahns ist legendär

In der Lüneburger Heide lebt die einzige Flachlandpopulation Norddeutschlands der einst deutschlandweit verbreiteten wilden Hühner. Und auch diese ist sehr klein geworden. Jedes Jahr zur Balzzeit im April zählen Vogelkundige im Auftrag des Vereins Naturschutzpark Lüneburger Heide (VNP) an drei Wochenenden die noch verbliebenen Exemplare. Irgendwo zwischen Schneverdingen und Bispingen, Niederhaverbeck und Undeloh – die Plätze und Routen, an denen die zum Teil aus Hannover oder Hamburg angereisten Zähler mit Ausnahmegenehmigung in dieser Zeit still stehen und gehen, dürfen zum Schutz der scheuen Vögel nicht näher beschrieben werden.

Freiwillige finden sich genug. Die Birkhuhnbalz ist legendär. So verglich etwa Heidedichter Hermann Löns den Tanz der Hähne mit einem Schuhplattler: „Der Hahn macht einen langen Hals und bläst sein Tschuhuit, oder er trommelt wie unklug und rutscht dabei über die Erde. Manchmal hopst er in die Höhe, manchmal lässt er es bleiben.“ Den Ehrenamtlichen, die sich heutzutage an der Birkhuhnzählung beteiligen, bleibt das Schauspiel allerdings in der Regel verwehrt. Borgmann, als VNP-Mitarbeiterin oft hier unterwegs, hat dagegen schon Glück gehabt und erzählt beeindruckt von der Birkhuhnbalz, die sie kürzlich durchs Fernglas beobachten konnte. „Der Hahn ist so stolz, so ritterlich“, sagt die 30-Jährige. „Wie er die Federn ausbreitet und durch die Heide pflügt.“

Aufgeplustert kämpfen die schwarz-rot-weißen Hähne um gleich mehrere Hennen. Diese wiederum tragen mittelbraune Tarnfarben und sind für Beobachter vor allem dann zu erkennen, wenn sie in Trupps umherfliegen. Das Birkhuhn, benannt nach der Vorliebe für Birkenknospen, war einst typischer Bewohner der norddeutschen Moore und Heideflächen. Entwässerungen, Abtorfungen und intensive Landwirtschaft vertrieben es seit Mitte des 20. Jahrhunderts aus vielen Gegenden. Die Vogelart liebt strukturierte und dabei offene Landschaften mit vielen Versteckmöglichkeiten. Auch von Blaubeeren ernährt es sich im Übrigen gern.

Inzwischen ist die Vogelart in Niedersachsen fast ausgestorben und kommt außer im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide nur noch auf den ebenfalls sehr weitläufigen Truppenübungsplätzen Bergen und Munster sowie dem Schießgelände von Rheinmetall bei Unterlüß vor. Schießlärm stört die Vögel offenbar weit weniger als Menschen, die ihnen zu nahe kommen. „Birkhühner halten einen Mindestabstand zu Wegen“, berichtet Knut Sandkühler von der Staatlichen Vogelschutzwarte des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz. Gerade in der Corona-Zeit hielten sich aber längst nicht alle Ausflügler im Naturschutzgebiet an die Aufforderung, Wege nicht zu verlassen und Hunde anzuleinen. „Der Besucherdruck in der freien Landschaft ist deutlich gestiegen“, sagt der Ornithologe.

Von mehr als 8000 auf 126 Exemplare

Ob die Birkhühner auch deshalb weniger werden, lässt sich nur mutmaßen. Die Zahl der Birkhühner in Niedersachsen geht jedenfalls seit Langem zurück. In den 1960er-Jahren sollen es in der Heide noch mehr als 8000 gewesen sein. Zu Beginn der Synchronzählungen 1995 war die Zahl auf weniger als 200 gesunken. Schutzbemühungen brachten dann wohl zeitweise wieder mehr Leben in die Population. Doch in den vergangenen zehn Jahren ging es erneut bergab: von 261 Exemplaren 2011 auf nur noch 126 im vergangenen Jahr. „Wir bewegen uns jetzt auf ziemlich niedrigem Niveau“, sagt Sandkühler.

Wissenschaftler der Tierärztlichen Hochschule Hannover haben noch einen anderen Verdacht: Füchse, Marder und andere Nesträuber könnten den Birkhühnern mehr zu schaffen machen als bisher allgemein angenommen. „Wenn Populationen sich am unteren Level bewegen, ist der Einfluss der Prädatoren viel schwerwiegender“, meint Wildtierforscher Ulrich Voigt. Mit Fotofallen und Besenderung will er den Beutemachern auf die Spur kommen. Etwa einen Habicht mit einem Sender zu versehen, ist leichter gesagt als getan. Möglicherweise, so die Hypothese, müssten Fuchs, Dachs und Co stärker bejagt werden. „Das Birkhuhn ist eine Charakterart der offenen Heide“, sagt Voigt. „Wir haben eine Verpflichtung, diese Tiere nicht aussterben zu lasen.“

Für den Erhalt der Population wäre es nicht zuletzt wichtig, dass sich die Gruppen mischen und so den Genpool verbessern, ergänzt Stefan Wormanns vom Verein Naturschutzpark. Dafür wurden bereits einige Verbindungswege zwischen den Lebensräumen im Sinne der Tiere verbessert – etwa mit Lichtungen in Waldgebieten.

Im Biosphärenreservat Rhön ist die Wildland-Stiftung Bayern noch einen anderen Weg gegangen. Nachdem dort nur noch ganz vereinzelt Birkhühner gesichtet worden waren, holen Vogelschützer seit 2010 jährlich 25 Exemplare aus Mittelschweden – dort ist die Art noch zu Tausenden verbreitet und darf sogar noch bejagt werden. „Es hat hier in der Rhön das Aussterben verhindert und eine genetische Auffrischung gebracht“, sagt Gebietsbetreuer Torsten Kirchner. Der Bruterfolg lasse allerdings zu wünschen übrig.

Kein Import des Birkhuhns geplant

Der Verein Naturschutzpark Lüneburger Heide hat die Möglichkeit auch besprochen, doch ein Import von Birkhühnern kommt dort vorerst nicht infrage. „Wir setzen alles daran, die einheimische Art zu erhalten“, sagt Projektkoordinator Wormanns.

In der Heide ist die Sonne längst aufgegangen. Um kurz vor acht Uhr beenden die Vogelkundigen auf ihren jeweiligen Posten die Birkhuhnzählung. Wegen der Pandemie gibt es kein Abschlussfrühstück mit Erfahrungsaustausch, es geht direkt nach Hause. Insgesamt 22 Hähne und fünf Hennen melden die 40 Zählenden anschließend als Ergebnis ihrer Beobachtungen dem VNP.

Sharamon Borgmann blieben Blicke auf balzende Hähne diesmal verwehrt. Sie hat den Rundgang trotzdem genossen. Waldschnepfen im Flug, Wacholderdrosseln beim Nestbau – zu sehen gab es wie immer genug. Besonders hat sich die Landschaftspflegerin über den Balzflug des Baumpiepers gefreut. Der breitet dabei seine Federn aus und lässt sich wie ein Fallschirmspringer vom Ast fallen. Drei Birkhähne hat Borgmann immerhin gehört an diesem Morgen. „Glück gehabt.“

Insgesamt beobachtet der Verein Naturschutzpark in dieser Saison bei den Birkhühnern einen leichten Aufwärtstrend. „Der Abstieg ist abgebremst“, meint Borgmann optimistisch. Nun würden die Sichtungen akribisch ausgewertet. Auch die Birkhuhn-Dokumentation für die ähnlich weiträumigen Truppenübungsplätze steht noch aus. Dort zählen Mitarbeiter der Bundesforsten.

Gabriele Schulte