2019 sind 51 Menschen in Niedersachsen ertrunken

Bad Nenndorf

Die Zahl der ertrunkenen Menschen hat sich 2019 in Niedersachsen und in Bremen deutlich verringert. In Niedersachsen kamen im vergangenen Jahr 51 Menschen und damit 16 Prozent weniger als 2018 (61) ums Leben, in Bremen reduzierte sich die Zahl der Opfer in dem Zeitraum von 9 auf 2. Bundesweit waren es 417 und damit 17,3 Prozent weniger als im Vorjahr, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) am Donnerstag in München mitteilte.

„Flüsse, Seen oder Kanäle sind nach wie vor die größten Gefahrenquellen. Nur vergleichsweise wenige Gewässerstellen werden von Rettungsschwimmern bewacht. Das Risiko, dort zu ertrinken, ist deshalb um ein Vielfaches höher als an Küsten oder in Schwimmbädern“, sagte DLRG-Präsident Achim Haag.

Häufigste Unglücksorte waren Seen oder Teiche

Haag kritisierte Kommunen und Landkreise, die nicht genug für die Sicherheit der Menschen im und am Wasser täten: „Die DLRG könnte mit Gefahrenexpertisen und Rettungsschwimmern viele Gefahrenstellen entschärfen.“ Die meisten Todesopfer gab es in Niedersachsen in den Sommermonaten Juni und Juli mit jeweils elf. Häufigste Unglücksorte waren Seen oder Teiche, fünf Menschen kamen in der Nordsee ums Leben. Von den Opfern waren 40 Männer und 11 Frauen.

Die tödlichen Unfälle an Nord- und Ostsee haben sich im Vergleich zu 2018 um zwei Fälle reduziert. An den Küsten zwischen Borkum und Usedom starben 23 Menschen (fünf in der Nord- und 18 in der Ostsee), davon viele beim Segeln oder Angeln. Deutlich gesunken sind die Todesfälle in Schwimmbädern. 2019 verzeichnete die DLRG-Statistik elf Opfer (2018: 29) in Frei-, Hallen- und Naturbädern. In privaten Swimmingpools ertranken zwei Menschen.

Von RND/dpa