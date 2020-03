Wegen Coronavirus: Niedersachsen hebt Sonntagsfahrverbot für Lkw auf

Hannover

Um in der Coronakrise für ausreichend Nachschub bei Produkten wie Klopapier, Nudeln und Fertigprodukten zu sorgen, dürfen Lkw jetzt auch sonntags auf die Straße – in Niedersachsen gilt ab sofort eine allgemeine Ausnahmegenehmigung vom Sonn- und Feiertagsverbot für den Transport von Hygieneprodukten und „Artikeln aus dem Trockensortiment“, wie Verkehrsminister Bernd Althusmann ( CDU) am Dienstag mitteilte. Die Befreiung vom Fahrverbot gilt bis zum 30. Mai.

Grundsätzlich dürfen Lkw mit mehr als 7,5 Tonnen Gesamtgewicht sonntags und an Feiertagen zwischen 0 und 22 Uhr nicht fahren – es sei denn, der Transport lässt sich wie bei verderblichen Waren nicht vermeiden. Die Ausnahme gilt nun auch für Hygieneartikeln und andere Produkte, die derzeit in den Geschäften stark nachgefragt werden.

„Versorgungsengpässe vermeiden“: Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU). Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Aufgrund der zunehmenden Verbreitung des Coronavirus kauften die Bürger derzeit weitaus mehr Artikel aus dem Trockensortiment als gewöhnlich, hieß es zur Begründung aus dem Niedersächsischen Verkehrsministerium. „Damit die Regale jederzeit das volle Sortiment enthalten, müssen die Lieferketten entsprechend angepasst werden. Mit der Lockerung des Sonntagsfahrverbots lassen sich Versorgungsengpässe bei haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln vermeiden“, sagte Althusmann.

Zum Trockensortiment zählen nach Ministeriumsangaben haltbare Lebensmittel wie zum Beispiel Trockenfrüchte, Konserven, Nudeln, Gries oder Gewürze.

Lesen Sie auch

Von Karl Doeleke