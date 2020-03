Abiturprüfungen sollen planmäßig beginnen

Hannover

Anders als Schleswig-Holsteins Kultusministerin Karin Prien, die die Schulabschlussprüfungen wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr aussetzen will, hält ihr niedersächsischer Kollege Grant Hendrik Tonne ( SPD) an den geplanten Terminen vorerst fest.

Ministeriumssprecher Sebastian Schumacher sagte am Dienstag auf Anfrage der HAZ, dass die Abiturprüfungen planmäßig am 20. April mit dem Fach Geschichte beginnen und am 13. Mai mit den Fächern Sport und Informatik enden sollen. Zurzeit sei keine Veränderung geplant, Verschiebungen seien aber möglich, entsprechende Planungen gebe es schon. Auch ein Verschieben der Prüfungen um bis zu drei Wochen würde den Gesamtterminplan weiterhin einhalten. Allerdings könne sich wegen der Corona-Krise auch alles kurzfristig ändern, das Ministerium arbeite an Alternativszenarien, falls neue Pläne umgesetzt werden müssten.

Kiel entscheidet am Mittwoch über Abitur-Aussetzung

In Schleswig-Holstein entscheidet das Parlament am Mittwoch über eine Aussetzung der Prüfungen. Die Abiturnoten setzen sich zu zwei Dritteln aus den Vornoten, die in der zweijährigen Oberstufe erlangt worden sind, zusammen. Das letzte Drittel könne aus den bisherigen Leistungen in den Prüfungsfächern errechnet werden, hat Prien vorgeschlagen.

Zwei Hamburger Schüler hatten angesichts der Pandemie eine Online-Petition zur bundesweiten Absage der Abiturprüfungen gestartet. Die haben bis zum späten Dienstagnachmittag bereits rund 76 000 Unterstützer unterzeichnet. Auch der Philologenverband hält eine Aussetzung der Abiturprüfungen für möglich, ähnlich hatte sich die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Stefanie Hubig, selbst Kultusministerin von Rheinland-Pfalz, geäußert.

Von Saskia Döhner