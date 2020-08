Hannover

In Niedersachsen hat eine Schule coronabedingt schließen müssen. Wegen eines bestätigten Falls im Lehrerkollegium blieben Haupt- und Realschule im Schulzentrum Bremervörde im Landkreis Rotenburg am Montag und Dienstag geschlossen, teilte das Kultusministerium am Montag auf Anfrage mit.

An weiteren sieben Schulen werde der Unterricht wegen bestätigter Infektionen oder Verdachtsfällen teilweise digital erteilt. So werden Schüler der Oberstufe einer Wilhelmshavener Gesamtschule von zu Hause aus unterrichtet. An einem Gymnasium in Schöningen im Landkreis Helmstedt werde der 11. Jahrgang digital unterrichtet.

Anzeige

Lesen Sie auch: Volle Schulbusse: Einhaltung der Maskenpflicht wird verstärkt kontrolliert

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Lerngruppen ohne Präsenzunterricht

Ohne Präsenzunterricht ist je eine Lerngruppe einer Gesamtschule und eines Gymnasiums in Wedemark in der Region Hannover, einer Oberschule in Hohenkirchen und Jever im Landkreis Friesland sowie eines Gymnasiums in Seelze in der Region Hannover, wie das Ministerium weiter mitteilte. In Barsinghausen wurde eine ganze Klasse in eine zweiwöchige Quarantäne geschickt, weil dort zwei Schüler positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Der Schulunterricht war vergangenen Donnerstag wieder in voller Klassenstärke gestartet.

Von RND/lni