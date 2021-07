Kinder und Jugendliche in Niedersachsen haben nach Ansicht der Landesregierung in den vergangenen Monaten genug verzichtet und zurückgesteckt. Jetzt sei es an der Zeit, ihnen etwas zurückzugeben, sagen Kultusminister Grant Hendrik Tonne und Sozialministerin Daniela Behrens. Konkret geht es um 222 Millionen Euro und viele unterschiedliche Maßnahmen.