Generell spricht man von einer Endemie, wenn eine Krankheit in einer bestimmten Region oder einer bestimmten Population dauerhaft auftritt. Das Virus wäre dann keineswegs verschwunden, sondern würde noch jahrelang in Teilen der Weltbevölkerung grassieren – im Sommer womöglich etwas schwächer, im Winter wieder etwas stärker. Der Unterschied zur Pandemie: Das Coronavirus betrifft nicht - wie aktuell - die ganze Welt gleichermaßen. Allerdings könnten Infektionen, etwa mit Sars-CoV-2, in verschiedenen Regionen der Welt gleichzeitig endemisch auftreten.

Auf die aktuelle Corona-Situation übertragen heißt das, dass sich das Infektionsgeschehen in einer endemischen Phase gewissermaßen beruhigt: „Das bedeutet, dass das Virus keine relevante Bedrohung mehr für das Gesundheitssystem darstellt“, erklärte Michael Weber, Präsident des Verbands der Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands, kürzlich in einem Interview. Das Virus, so erklärt es der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité, wird „zu einem Erkältungsvirus wie viele andere auch”.

Omikron-Variante könnte Ende der Pandemie einläuten

Derzeit haben einige Experten und Expertinnen die Hoffnung, dass dieser Prozess schon durch die Omikron-Variante eingeläutet wird. Weil Omikron in den kommenden Wochen wohl nicht nur Ungeimpfte, sondern auch Geimpfte und Genesene infizieren wird, könnte eine breite Immunität in der Bevölkerung entstehen, die das Virus endemisch werden lässt.

Das hängt aber auch davon ob, ob das Coronavirus nicht noch einmal entscheidend mutiert. Wenn nicht, so glaubt etwa Drosten, könnte wir „einen relativ normalen Winter“ haben - wie in Zeiten schwerer Grippewellen.

Von RND/asu