Corona trifft in Niedersachsen vor allem Kinder und Jugendliche

Hannover

Die vierte Corona-Welle trifft in Niedersachsen Kinder und Jugendliche ungleich stärker als im bisherigen Verlauf der Pandemie. Ihr Anteil unter den Neuinfizierten ist überproportional hoch. Während die Inzidenz allgemein bei 43,6 liegt, ist sie bei den Jugendlichen im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren mit 84,7 fast doppelt so hoch. Bei den unter Zwölfjährigen beträgt sie 56,8.

Es sei anzunehmen, dass sich die meisten Kinder und Jugendlichen derzeit vor allem in der Familie bei ungeimpften Erwachsenen infizieren, sagte Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) bei der Vorstellung der neuen Corona-Verordnung des Landes. Denn die Schulen haben geschlossen und viele Freizeitaktivitäten wie etwa Vereinssport haben Sommerpause – so dass sie als Ansteckungsorte nicht in Frage kommen.

Weil in der Vergangenheit Reiserückkehrer die Infektionszahlen in die Höhe getrieben haben, startet der Unterricht in Niedersachsen am 2. September wie überall zwar im Regelbetrieb, aber unter verschärften Schutzbedingungen. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach spricht dennoch von einem „Massenexperiment an den eigenen Kindern“.

Mediziner: Ich mache mir keine Sorgen um die Kinder

Nicolaus Schwerk, Spezialist für Lungenerkrankungen bei Kindern an der Medizinischen Hochschule Hannover, warnt indes vor Panikmache. Es sei nicht erstaunlich, dass sich Jugendliche infizierten, denn sie seien noch am wenigsten durch Impfungen geschützt. Andererseits erkrankten Kinder nur sehr selten wirklich schwer an Corona, das sei bei anderen Viruserkrankungen anders: „Ich mache mir keine Sorgen um die Kinder“, sagt Schwerk. Er rät aber dennoch zur Impfung, damit die Jugendlichen nicht wieder diese „unerträglichen Restriktionen“ erleiden müssten. Die Folgen von häuslicher Isolation und monatelangem Homeschooling seien viel schwerwiegender als die in der Regel leichten Krankheitsverläufe nach einer Infektion.

Schulstart mit täglichen Selbsttests und Maskenpflicht

Alle Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen müssen die ersten sieben Schultage täglich morgens zu Hause einen Schnelltest machen. Auch Schulbeschäftigte müssen sich zunächst täglich testen.

Die Schule startet in Niedersachsen Anfang September mit einer täglichen Testpflicht. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Ausgenommen von der Testpflicht sind doppelt geimpfte und genesene Schüler und Beschäftigte. Anders als zuvor können Eltern ihre Kinder nicht mehr vom Präsenzunterricht abmelden, wenn sie sie nicht testen lassen wollen.

An Schulen wird künftig durchgängig Maske getragen. Quelle: Chris O'Meara/AP

Zudem gibt es an allen Schulen eine durchgängige Maskenpflicht auch im Unterricht, Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hatte gesagt, die Schulen müssten ausreichend Maskenpausen machen, mindestens alle 20 Minuten, wenn sowieso gelüftet werde, und dabei die Lernanfänger besonders im Blick haben: „Je jünger, desto mehr Tragepausen.“

Viele Eltern in Sorge

Sollte in einer Klasse ein Corona-Fall auftreten, müssen derzeit laut Vorgaben des Robert-Koch-Instituts nicht einmal die unmittelbaren Sitznachbarn des Erkrankten in Quarantäne, wenn durchgängig eine Maske getragen wurde. Dies werde jeweils im Einzelfall geprüft, sagte Christoph Borschel von der Region Hannover. Bei den Eltern wachsen die Sorgen, zumal in den allermeisten Klassenzimmern nach wie vor technische Hilfsmittel wie Luftfilter fehlen.

Erst jeder fünfte Jugendliche hat Impfschutz

In der nächsten Woche soll es spezielle Angebote für Jugendliche geben, bislang ist etwa jeder Fünfte im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren doppelt geimpft. Quelle: Sina Schuldt/dpa

Während die Lehrkräfte nahezu alle bereits doppelt geimpft sind, sind es bei den Jugendlichen bis 17 Jahre gerade erst 19,3, also knapp ein Fünftel. Für Kinder unter zwölf Jahren ist bislang gar kein Impfstoff zugelassen. Das Land will in der nächsten Woche mit speziellen Impfangeboten für Jüngere locken, geplant sind Impfungen in Lasertaghallen, Discos, aber auch in Schulen. Dies stößt bei Eltern und Lehrervertretern eher auf Kritik, sie befürchten soziale Spannungen in den Klassen.

Tonne: Alles nur freiwillig

Kultusminister Tonne betont aber stets, dass die Impfungen freiwillig seien, schulische Angebote stünden allen Schülern offen, egal, ob sie geimpft seien oder nicht. In seinem neuen Brief an die Familien schreibt er nur: „Die Schulen sind ein wichtiger Schlüssel für die Impfkampagne, da junge Menschen erreicht, informiert und bestenfalls für eine Impfung motiviert werden.“

Appell an Reiserückkehrer aus dem Ausland

Wer aus dem Ausland kommt, egal ob mit dem Auto oder mit dem Flugzeug, braucht einen negativen Corona-Test. Quelle: Robert Seeberg/dpa

An Reiserückkehrer appelliert der Minister, unbedingt die Einreisebedingungen einzuhalten. Alle Kinder, die älter sind als zwölf Jahre und im Ausland waren, müssen bei der Einreise über ein negatives Testergebnis, einen Impf- oder Genesenennachweis verfügen. Wer aus einem Hochinzidenzgebiet wie dem Kosovo, Kreta, Türkei, Korsika, Algarve oder Nordmazedonien kommt, muss sich unmittelbar nach der Einreise in häusliche Quarantäne begeben, für Kinder unter zwölf Jahre endet diese automatisch nach fünf Tagen.

Von Saskia Döhner