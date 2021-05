Hannover

Der Inzidenz-Wert gibt an, wie viele Corona-Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen dazugekommen sind – berechnet auf 100.000 Einwohner. Bei einem Inzidenz-Wert von 40 kann man also sagen: 40 von 100.000 Einwohnern haben sich in den letzten sieben Tagen mit Corona infiziert.

In Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 sollen die geltenden Corona-Beschränkungen noch einmal verschärft werden. Dazu können Ausgangsbeschränkungen, verschärfte Kontaktbeschränkungen und eine Tragepflicht medizinischer Masken von Mitfahrern auch im privaten Pkw zählen.

Das sind die Inzidenz-Werte für Niedersachsen

Die Landkreise als Tabelle

So wird der Inzidenz-Wert berechnet

Machen wir eine Musterrechnung mit Zahlen für den Kreis Cloppenburg (Stand: 14.01.2021). In den letzten sieben Tagen wurden dort 345 neue Corona-Infektionen gemeldet. Diesen Wert für die 170.682 Einwohner Cloppenburgs müssen wir nun anteilig auf 100.000 Einwohner runterrechnen, um einen vergleichbaren Wert zu erhalten. Dazu wird 345 mit 100.000 multipliziert und durch 170.682 geteilt. Das Ergebnis ist 202,1.

Von RND/kha