Hannover

Der Zahl der Corona-Infizierten in Niedersachsen steigt weiter. Am Sonnabendmorgen meldeten die Gesundheitsbehörden des Landes 1339 neue Ansteckungen. Das waren zwar weniger Neuinfektionen als am Freitag (1537), aber deutlich mehr als in der Vorwoche. Am Sonnabend, 5. Dezember, hatten die Behörden 1008 neue Infektionen gemeldet. Am Sonnabend davor, am 28. November, waren es 859 Ansteckungen.

Für die Region Hannover meldet das Land 110,4 Ansteckungen pro 100.00 Einwohner innerhalb einer Woche (Sieben-Tage-Inzidenz), auch das ist eine Steigerung im Vergleich zum Freitag (104,4). Die Regionsverwaltung gibt am Wochenende keine detaillierten Zahlen für die Stadt Hannover und due Umlandkommunen bekannt. Landesweit liegt die Inzidenz bei 91,2.

Innerhalb der vergangenen 24 Stunden sind in Niedersachsen 30 Corona-Patienten gestorben, landesweit kletterte die Zahl der Todesopfer damit auf 1416.

Auch das Robert-Koch-Institut in Berlin hat am Sonnabend erneut hohe Infektionszahlen für ganz Deutschland gemeldet. Demnach haben sich seit Freitag bundesweit 28.438 Menschen mit dem Virus angesteckt. Das ist der zweithöchste Wert seit Beginn der Pandemie. Den Höchstwert hatte das Institut am Freitag mit 29.875 Fällen gemeldet. Bundesweit sind seit Freitag 496 Covid-Patienten gestorben.

Vor dem Hintergrund der steigenden Zahlen wollen die Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) an diesem Wochenende über weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens beraten. So müssen die Geschäfte demnächst vermutlich dicht machen, auch über die Kontaktbeschränkungen zu Weihnachten und Silvester wird diskutiert. Niedersachsen verbietet ab heute den gastronomischen Glühweinverkauf.

Von Stefan Knopf