Hübenthal

Das kleine Dörfchen Hübenthal grenzt an die Gemeinde Friedland und ist nur einen Katzensprung weit von Niedersachsen entfernt. Nun steht es nach einem Corona-Ausbruch komplett unter Quarantäne.

Menschenleer sind die Höfe und Wege der Siedlung am Sonnabend. Tische und Bänke auf dem großen Hof verwaist. Eine Kette an der Zufahrt verhindert, dass jemand dort hinein läuft. Bunte Blumen, Sonne, ein herrlicher Herbsttag – aber von den Bewohnern keine Spur. Denn die müssen drinnen bleiben.

Ursache der Massenquarantäne? Vermutlich eine private Feier

„Ja, wir stehen alle unter Quarantäne und dürfen unsere Häuser nicht verlassen”, sagt die Ortsvorsteherin in Hübenthal, Johanna von Canstein. Rund 90 Menschen wohnen in Hübenthal, sie alle seien bereits getestet worden. „Ich finde die Maßnahmen für uns Bürger absolut richtig”, sagt sie.

Hübenthal ist ein kleiner Teil der Stadt Witzenhausen im Werra-Meißner-Kreis und hat rund 90 Einwohner. Die meisten Einwohner leben dort auf zwei Höfen und seien nun in Quarantäne, bestätigt Bürgermeister Daniel Herz (parteilos). Die vermutete Ursache der Infektionen: „Es muss dort eine private Feier auf dem größeren der Höfe stattgefunden haben.“ Am Freitag gab es laut der Werra-Meißner-Kreisverwaltung 33 akute Covid-19-Infektionen in Witzenhausen, 30 davon in Hübenthal.

Der Infektionsherd in der kleinen Ortschaft über dem Werratal ist am vergangenen Dienstag bekannt geworden. „Am Mittwoch bereits wurde wir von einem mobilen Team Witzenhäuser Ärzte auf Corona getestet”, so von Canstein. „Es ist wirklich beeindruckend, wie schnell die Verwaltung reagiert hat”, sagt sie. Für die strenge Quarantäne hat sie großes Verständnis.

„Zwei Infizierte sind im Krankenhaus, aber nicht auf der Intensivstation”, berichtet die Ortsvorsteherin. Sie hoffe, dass alle die Infektion ohne Schäden überstehen. Ihr eigenes Testergebnis liege bereits vor: „Ich bin negativ“, sagt sie.

„Es gab schon seit längerem wieder Veranstaltungen im Seminarzentrum”, berichtet von Canstein. „Immer unter strengen Hygieneregeln”, sagt sie, häufig habe sie kleine Gruppen gesehen, die zumeist mit Mundschutz, oft auch im Freien, ihre Übungen ausführten.

Hübenthal steht unter Quarantäne. Quelle: Heller

Besonders von der Quarantäne betroffen ist aber der Gemüselieferant „Der Grüne Bote”. Die Firma vermeldet auf ihrer Homepage, dass viele Anwohner Hübenthals mit dem Coronavirus infiziert seien.

„Ob überhaupt ein einziger Grüner-Bote-Mitarbeiter betroffen ist, lässt sich noch nicht sagen; die bisher bekannten Fälle sind im Zusammenhang mit dem örtlichen Tagungshaus Parimal aufgetreten”, steht auf der Firmenseite. Das Gesundheitsamt habe dem Betrieb dennoch den Weiterbetrieb der Firma bis zum 4. November untersagt.

„200 Kisten für unsere Freitags-Kunden stehen gepackt im Kühlraum – wir mussten den Betrieb umgehend räumen”, teilt die Firma mit. Das sei „eine traurige Tatsache”, denn man habe während der vergangenen Monate das Hygienekonzept regelmäßig aktualisiert und „sorgfältig alle zur Verfügung stehenden Mittel zur Risikovermeidung ausgeschöpft”. Das Unternehmen nennt die Maßnahme des Gesundheitsamtes „unangemessen”. Man wolle versuchen, den Betrieb schon vor dem 4. November wieder aufzunehmen.

Wie Ortsvorsteherin von Canstein sagt, so stehe man in Gesprächen mit den zuständigen Behörden. „Für uns Privatleute endet die Quarantäne nach zwei Wochen, nicht nach vier”, sagt sie. Die Versorgung mit Lebensmitteln sei derzeit gesichert, Freunde und Verwandte würden die Lieferungen vor die Türen stellen.

Von Britta Bielefeld/dpa