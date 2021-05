Hannover

Die Nachricht lässt an Deutlichkeit kaum zu wünschen übrig. „Ich habe seit 5 Tagen kaum noch Kontakt zu meiner Mutter. (...) Seit ich sie aufgrund der Pandemie nicht mehr besuchen kann, baut sie massiv ab. (...) Ich mache mir extreme Sorgen, dass sie aufgrund der Kontaktsperre stark vereinsamt und über kurz oder lang versterben wird.“

Es ist der 6. April 2020, als die Architektin Leonore Freitag diese E-Mail an die Heimleitung des hannoverschen Eilenriedestifts schreibt. Erst anderthalb Wochen ist es her, dass es in einem Wolfsburger Pflegeheim einen massiven Corona-Ausbruch gegeben hat. Er wird zum Schreckensszenario vieler Heime. Besuchsverbote sind in Niedersachsen seit dem 16. März 2020 in Kraft. Auch das Eilenriedestift hat Anfang April wegen Corona einen dramatischen Hilferuf abgesetzt: „Die Bewohner sind in ihren Appartement isoliert und dürfen diese nicht verlassen“, sagt Heimleiterin Susanne Hartsuiker. Schlimmer noch: Sie fürchtet, die Bewohner nicht mehr richtig versorgen zu können. „Es fehlt uns schlicht an Helfern, die Bewohnern das Essen bringen, Wäsche waschen, Lieferungen von der Apotheke verteilen. Wir steuern auf eine Katastrophe zu“, sagt sie.

Heimleiterin verweigert Treffen zwischen Mutter und Tochter

In dieser Situation bittet die zutiefst besorgte Leonore Freitag per E-Mail, ihre Mutter mit Maske und Handschuhen einmal in der Woche auf dem Stiftsgelände im Rollstuhl spazieren fahren zu dürfen. Bereits einen Tag später bekommt sie per Mail eine Antwort: „Ich kann Ihnen versichern, dass es Ihrer Mutter gut geht“, schreibt Heimleiterin Hartsuiker. Leider dürfe sie keine Genehmigung für das Betreten des Geländes erteilen, die Mutter dürfe das Gelände auch nicht verlassen. Man solle auf die Mitarbeiter vertrauen, die „Großartiges leisten“.

Vier Wochen später, am 4. Mai 2020, ist Ruth Freitag tot. Sie ist nicht an Covid-19 gestorben.

Tochter Leonore zeigt Fotos ihrer Mutter Ruth Freitag aus besseren Tagen. Quelle: Katrin Kutter

Was ist passiert? Hätte man den Tod der alten Dame verhindern können oder gar müssen? Wer trägt Verantwortung, Schuld? Antworten sucht Leonore Freitag seit mittlerweile rund einem Jahr. Ihre Sicht der Dinge ist: Ihre Mutter wurde wochenlang widerrechtlich in ihrem Appartement isoliert. Die Einsamkeit hat den Lebenswillen gebrochen und ihren Tod bedingt. Freitag will der alten Generation, die in Corona-Zeiten in Heimen so lange leiden musste, auch öffentlich eine Stimme geben. Sie will aber noch mehr. Sie will aufklären: Was ist mit ihrer Mutter, was mit anderen Bewohnern im Eilenriedestift geschehen? Die 57-Jährige hat ihren Frieden mit dem Tod ihrer Mutter gemacht. Mit ihrem Sterben nicht.

Was ist im Appartement von Ruth Freitag passiert?

Bemerkenswert ist, wie schroff sie ein Jahr lang von allen Behörden zurückgewiesen wird. Leonore Freitag erreicht mit ihrer Anwältin Claudia Keiser, dass sie die Pflegedokumentation bekommt. Das Eilenriedestift will sich unter anderem mit Bezug auf die Schweigepflicht öffentlich zu personenbezogenen Daten nicht äußern. Die Lektüre verstärkt Freitags Vermutung eher, als dass sie sie widerlegt. Das Dokument macht eines überdeutlich sichtbar: Wie schnell ein hochbetagter Mensch ohne soziale Kontakte verfällt. Was also ist in der Zeit zwischen dem Inkrafttreten des Besuchsverbots und Ruth Freitags Tod in ihrem Appartement passiert?

Noch am 12. März – vier Tage vor dem Besuchsverbot – begegnet man in der Dokumentation einer Frau, die trotz ihres hohen Alters, aktiv am Leben teilnimmt. Unter dem Stichwort „Denksportgruppe“ ist notiert: „Frau Freitag beteiligt sich lebhaft mit vielen Wortbeiträgen“.

Telefonischer Kontakt bricht abrupt ab

Nur drei Wochen später – am 6. April – heißt es: „Bewohnerin geht es nicht gut. Sie hat keine Kraft“ – just an jenem Tag, an dem Tochter Leonore sich an die Heimleitung wendet und tags darauf die Auskunft bekommt, der Mutter gehe es gut. Der Lebensraum der an den Rollstuhl gefesselten Frau ist auf ihr Appartement beschränkt, sogar das Essen wird ihr ins Zimmer gebracht.

Manchmal fällt sie hin, muss nach Notrufen vom Boden aufgesammelt werden. Wie viel die alte Frau isst und trinkt wird nur gelegentlich dokumentiert, ob man ihr dabei hilft, bleibt offen. Das ist umso erheblicher, als ein Gutachten der Deutschen Krankenversicherung (DKV) ihr attestiert, dass sie Speisen nicht mundgerecht schneiden und Getränke nicht allein einschenken kann. Manche Trinkmengenangaben zeigen, dass sie deutlich zu wenig trinkt.

Im Februar 2021 helfen Bundeswehrsoldaten bei Corona-Tests im Eilenriedestift. Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Warum kommen Telefonate nicht zustande?

Dazu kommt, dass die täglichen Telefonanrufe der Tochter trotz mehrfacher Hinweise beider Frauen seit Anfang April scheitern. Ein Hausmeister kann keinen technischen Defekt feststellen. Dabei bleibt es. Die Heimleitung teilt auf Nachfrage später mit, dass es den Bewohnern schließlich freigestellt sei, ob sie kommunizieren möchten oder nicht, das sei eine persönliche Entscheidung, die man als Heim respektiere. In den Ohren der Tochter, die verzweifelt versuchte, ihre Mutter zu erreichen, muss das zynisch klingen.

Mutter will sterben – Tochter wird nicht informiert

Am 9. April spricht die Bewohnerin des Eilenriedestifts zum ersten Mal vom Tod. „Bewohnerin äußert, dass sie (...) sterben möchte. Sie fühlt sich einsam“, heißt es schlicht. Sie wiederholt dies mehrfach. Dreimal fahren Pfleger sie darauf hin im Stiftspark spazieren. Jedes Mal spricht danach selbst aus den dürren Einträgen die Sehnsucht der alten Frau nach Kontakt: „Es hat sie gefreut, es hat ihr gut getan. Sie wünscht sich mehr Gespräche mit dem Pflegepersonal, sie vermisst ihre Tochter, weshalb sie in sich gekehrt ist“, heißt es. Die Tochter erfährt von alledem: nichts.

Sterben im Eilenriedestift mehr Menschen an Einsamkeit als an dem Virus?

Erst am 18. April 2020 wird Leonore Freitag telefonisch informiert. Plötzlich ist davon die Rede, dass ihre Mutter seit zwei Wochen Essen und Trinken „verweigern“ würde und psychisch stark abgebaut habe. Es fällt, so erinnert es Freitag, sogar der Satz: Im Eilenriedestift seien bereits 19 Personen an Einsamkeit, aber niemand an Covid-19 gestorben. Erst jetzt ermöglicht eine Pflegerin ein Treffen. Am Tag darauf steht Leonore Freitag am Hinterausgang des Eilenriedestifts auf einer Zaunseite, Ruth Freitag im Rollstuhl mitsamt Pfleger auf der anderen. Die Mutter freut sich so offensichtlich, dass es sogar in der Dokumentation Erwähnung findet. Leonore Freitag aber ist geschockt über den Zustand ihrer Mutter. Für eine Stabilisierung ist es ihr zufolge zu spät.

„Wir steuern auf eine Katastrophe zu“: Susanne Hartsuiker, Leiterin des Eilenriedestifts, richtet Anfang April einen dringenden Appell an die Öffentlichkeit – nicht im Zusammenhang mit und Wochen vor dem Tod von Ruth Freitag. Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Justiz nimmt keine Ermittlungen auf

Der Rest ist ein Sterben auf Raten, das am 4. Mai ein Ende findet – ein Ende, das Leonore Freitag so nicht hinnehmen will. Sie stellt Strafanzeige gegen das Stift. Die Notwendigkeit der Corona-Beschränkungen stellt sie nicht infrage. Ihr geht es „um den Verdacht, dass ein Mensch zu Tode gekommen ist, weil ihm über Wochen hinweg notwendige Pflegemaßnahmen und soziale Kontakte vorenthalten wurden und ihm die Freiheit entzogen worden ist“, sagt Anwältin Keiser. Es beginnt ein Kampf, der aufseiten der Behörden lange von Desorganisation, Desinteresse, gekennzeichnet ist. Die Staatsanwaltschaft Hannover nimmt keine Ermittlungen auf: Die durch die Heimleitung angeordneten Maßnahmen sei eine sinnvolle Ergänzung des Besuchsverbots gewesen, heißt es zusammengefasst. Auch die Generalstaatsanwaltschaft schließt sich dieser Auffassung an. Selbst der Versuch von Anwältin Keiser mit einem Klageerzwingungsverfahren beim Oberlandesgericht Celle zumindest konkrete Ermittlungen zu erreichen, scheitert.

Heimaufsicht: Verlassen des Heims muss möglich sein

Die städtische Heimaufsicht teilt zunächst sogar lapidar mit, ihr Prüfauftrag ende „grundsätzlich mit dem Versterben von Bewohnern“. Erst nach Bekanntwerden der Strafanzeige nimmt sie „aufgrund der Schwere der Vorwürfe“ Mitte September 2020 plötzlich eine aktengestützte Überprüfung vor. Das Ergebnis: Hinweise zur Einschränkung der grundgesetzlich festgehaltenen Selbstbestimmung gebe es nicht. Der Bericht setzt allerdings erst am 4. April 2020 ein, an einem Tag an dem Ruth Freitag wegen Oberbauchbeschwerden die Untersuchung eines Notarztes sowie eine Krankenhauseinweisung ablehnt. Mit ihrer Tochter besprechen kann sie sich nicht.

Heimaufsicht: Keine freiheitsentziehenden Maßnahmen

Bemerkenswert ist zudem, dass die Heimaufsicht ausdrücklich darauf verweist, es seien vom Gesundheitsamt nie freiheitsentziehende Maßnahmen wie eine quarantäneähnliche Unterbringung oder das Untersagen des Verlassens der Einrichtung angeordnet worden. Bei Anfragen habe man sogar darauf hingewiesen, dass das Verlassen der Einrichtung jederzeit möglich sein müsse. Leonore Freitag erfährt davon erst Mitte März 2021 durch das Sozialministerium. Das entschuldigt sich „ausdrücklich für die verzögerte Beantwortung“. Einen Grund zu handeln sieht es zunächst nicht. Auf Nachfrage heißt es aber auch hier ausdrücklich, Bewohner hätten auch zu Zeiten des Besuchsverbots außer bei Quarantäne nicht in ihre Zimmer eingesperrt werden und die Einrichtungen jederzeit verlassen dürfen. Dass dies trotzdem in Einzelfällen erfolgt sei, werde „bedauert und streng verurteilt“.

Sozialministerium will Fall prüfen

Bedrückend ist: Einige Bewohner, die offenbar noch gut zu Fuß sind, ziehen sich auch im Eilenriedestift tatsächlich nicht in die „häusliche Isolation“ zurück, sondern gehen einkaufen oder treffen Angehörige. Das geht aus einem Rundbrief der Heimleitung hervor. Gefangen in ihrer Situation ist mit Ruth Freitag dagegen eine Frau, die nicht an Covid-19 erkrankt und keine Kontaktperson ersten Grades ist: eine Frau, die nicht alleine laufen, nicht ohne Unterstützung essen und trinken und selbst telefonisch mit der Tochter aufgrund widriger Umstände wochenlang nicht in Kontakt treten kann – in einer Zeit, in der sie mehrfach vom Sterben spricht.

Einen Grund zur Beanstandung findet die Heimaufsicht dennoch nicht. Immerhin: Vonseiten des Sozialministeriums wird der Fall jetzt noch einmal geprüft.

Von Jutta Rinas