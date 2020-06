In dem unter Quarantäne stehenden Wohnkomplex in Göttingen ist am Wochenende ein Mann gestorben. Nach Darstellung der Stadtverwaltung ist der Mann aber nicht mit dem Corona-Virus infiziert gewesen. Die „Basisdemokratische Linke Göttingen“ hatte zuvor einen Zusammenhang des Todesfalles mit den Infektionen im Haus als möglich dargestellt.