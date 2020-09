Hannover

Rund 100.000 Lehrer, Sozialarbeiter und pädagogische Mitarbeiter im Landesdienst können sich bis zu den Herbstferien kostenlos zweimal auf Corona testen lassen. Das Angebot sei freiwillig und anlassunabhängig, sagte Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) am Donnerstag in Hannover. Testen lassen könne sich auch, wer keinerlei Symptome aufweise.

Für die Tests einschließlich Laborauswertung stellt das Land rund 11 Millionen Euro aus dem Sondervermögen zur Bewältigung der Auswirkungen der der Covid-19-Pandemie zur Verfügung. Dies sei ein weiterer Baustein zur Sicherheit und zum Sicherheitsempfinden der Schulbeschäftigten, sagte Tonne. Wenn ein freiwilliger Test helfe, den subjektiven Wohlfühlfaktor zu erhöhen, sei damit viel gewonnen. Schließlich arbeiteten auch viele Pädagogen, die eigentlich zur Risikogruppe gehörten, in den Schulen, und mit den Tests könne man ihnen mehr Sicherheit geben – auch wenn ein Test immer nur eine Momentaufnahme sei. „Unser Ziel bleibt, möglichst viel Präsenzunterricht sicherzustellen.“

640 Ärzte wollen Lehrertests anbieten

Lehrer, die sich testen lassen wollen, müssen von ihrer Schule einen sogenannten Berechtigungsschein ausfüllen lasen, dann können sie über einen geschützten Bereich des Schulportals der Landesschulbehörde sehen, welche Ärzte in ihrer Umgebung sich an dem Angebot beteiligen. Wie Thorsten Schmidt, Hauptgeschäftsführer der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen, sagte, sollten sich die Lehrer oder andere Landesbedienstete an Schulen bei dem Arzt vorher telefonisch anmelden und einen Termin vereinbaren.

Die Tests für Lehrer sollen außerhalb der Dienstzeit stattfinden, betont der Kultusminister. Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Testen lassen müssten sich Lehrer natürlich außerhalb der Dienstzeit, betonte Tonne – und sie müssten auch weiter arbeiten, bis das Testergebnis vorliege. Bislang haben sich knapp 640 Ärzte in Niedersachsen bereit erklärt, für die Lehrertests zusätzliche Kapazitäten in ihren Praxen zu schaffen. Im Zweifel gehe aber ein Test für einen Patienten, der erkennbare Corona-Symptome habe, vor.

Reisewelle ebbt ab – Labore haben mehr Zeit

Die Labore in Niedersachsen seien zurzeit zu 85 Prozent ausgelastet, sagte Schmidt, die Zahl der Auswertungen werde jetzt aber sinken, da die Sommerferien überall vorbei seien und zum 15. September auch die kostenlosen Tests für Reiserückkehrer eingestellt würden. Das Angebot sei bewusst in diese vermutlich eher ruhigere Infektionszeit bis zu den Herbstferien gelegt worden. Es sei davon auszugehen, dass die Zahl der Erkrankungen im Herbst und Winter wieder in die Höhe schnellen werde.

Keine kostenlosen Tests für Polizisten

Die Ergebnisse der Lehrertests werden von der Kassenärztlichen Vereinigung anonymisiert wöchentlich an das Kultusministerium gemeldet. Darüber erhofft sich der Minister zum einen Aufschlüsse darüber, ob es ein unentdecktes Infektionsgeschehen an Schulen gibt. „Das werde ich immer wieder gefragt, bislang habe ich dafür aber kein Indiz.“ Zum anderen sollen die Tests auch erkennen lassen, ob es regionale Auffälligkeiten gibt. Für andere Berufsgruppen, etwa Polizisten, seien kostenlose, freiwillige Corona-Tests nicht geplant, hieß es.

Das Angebot gilt nur für Lehrer – andere Berufsgruppen wie zum Beispiel Polizisten profitieren nicht davon. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

24 Schüler und vier Lehrer neu an Corona erkrankt

Zwei Wochen nach Beginn des neuen Schuljahres resümiert der Kultusminister: „Der Schulstart ist geglückt.“ Aktuell vermeldet das Land am Donnerstag 24 neuinfizierte Schüler und vier Lehrer. Insgesamt haben derzeit 48 Schulen mit Corona-Fällen zu kämpfen und müssen Kinder ins Homeschooling schicken. „Unsere Schulen sind keine Hotspots, sie sind sichere Orte, wenn die Regeln beachtet werden“, sagte der Minister. Er habe daher kein Verständnis, wenn beispielsweise Eltern ihre Kinder ohne Masken in die Schule schickten. Schulleiter müssten da klar durchgreifen. Natürlich sei aber auch die Verhältnismäßigkeit zu wahren. Wenn ein Kind einmal die Maske vergessen habe, werde es nicht gleich der Schule verwiesen.

FDP fordert Luftaustauschgeräte

Derzeit prüfe man im Ministerium, wie man auch in den kommenden kühleren Monaten in den Schulen den Infektionsschutz gewährleisten könne, sagte Tonne –da sei er auch im engen Austausch mit seinen Länderkollegen in der Kultusministerkonferenz. Die FDP-Fraktion fordert unterdessen, den Luftaustausch in den Klassen sicherzustellen. Ein entsprechender Antrag soll im Plenum nächste Woche diskutiert werden.

„Wir schlagen vor, dass das Land die Kommunen schnellstens bei baulichen Maßnahmen unterstützt. Zum Teil lassen sich Fenster ja nicht öffnen in den Schulen, zum Teil lassen sie sich nur kippen“, sagte Bildungsexperte Björn Försterling. Damit sei die geforderte Stoßlüftung alle 20 Minuten gar nicht möglich. Hier müsse das Land Luftaustauschgeräte finanzieren. So ein Gerät koste im Schnitt 2000 Euro, nötig sei es vermutlich in 8.000 bis 12.000 Klassenräumen.

„In der Schule muss niemand frieren“

Fenster und Türen könne man nicht dauerhaft offenlassen, wenn die Temperaturen sinken, sagte Tonne. Schüler könnten nicht mit Daunenjacke, Mütze und Handschuhe lernen. Dann müsse eben der Unterricht nach einer bestimmten Zeit beendet und gelüftet werden, während alle den Raum verließen. Der Minister versprach: „In der Schule muss niemand frieren.“

Von Saskia Döhner