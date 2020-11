Hannover

Bund und Länder wollen nächste Woche über Maßnahmen beraten, wie der Unterricht an deutschen Schulen künftig coronasicherer und trotzdem in Präsenz ablaufen kann. Niedersachsens Kultusminister Grand Hendrik Tonne hat am Dienstag während einer Pressekonferenz über mögliche Szenarien gesprochen.

Der Alltag an Niedersachsens Schulen wird weiter von dem Coronavirus bestimmt. An 675 Schulen in Niedersachsen komme es derzeit zu Einschränkungen wegen des Virus, teilte Tonne am Dienstag mit. Das sei rund ein Fünftel aller Schulen in Niedersachsen.

Um die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte an Niedersachsens Schulen vor dem Virus zu schützen, stellt das Kultusministerium nun 45 Millionen Euro bereit. Damit sollen mehr Personal, gegebenenfalls FFP-2-Schutzmasken für Lehrkräfte, Plexiglaswände und im Ausnahmefall Luftreiniger finanziert werden. Das kündigte der Minister auf einer Pressekonferenz am Dienstag an, bei der auch GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth und Schulleitungsverbands-Chefin Andrea Kunkel anwesend waren.

Kommt bald die Maskenpflicht für alle Jahrgänge?

Mit der zunächst vom Bundeskanzleramt vorgeschlagene Maskenpflicht auch für Kinder an Grundschulen tut sich Tonne nach eigener Aussage schwer. Einer breiten Mehrheit unter seinen Kollegen und Kolleginnen aus den anderen Bundesländern gehe es ähnlich, sagte der Minister am Dienstag.

Was ändert sich mit den Plänen des Kultusministeriums?

Mehr als die Hälfte des vom Kultusministerium bereitgestellten Geld soll genutzt werden, um das Personal aufzustocken. Zum einen sollen 4800 nicht geschulte Personen auf 450-Euro-Basis, etwa Eltern, das Kollegium etwa bei der Pausenaufsicht oder Verwaltungstätigkeiten unterstützen. Dazu sollen landesweit 2500 Lehramtsstudierende dort aushelfen, wo Lehrkräfte aus der Risikogruppe an Schulen fehlen. Es soll pro Schule mindestens eine zusätzliche Kraft geschaffen werden, sagte Tonne. 20 Millionen Euro seien für tatsächliche Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus vorgesehen.

Bekommt jeder Klassenraum in Niedersachsen einen Luftreiniger?

Wahrscheinlich nicht. Zum einen reichen die vom Ministerium bereitgestellten 45 Millionen Euro dafür nicht aus. „Uns bleiben im Schnitt 15.000 pro Schule“, rechnete GEW-Landesvorsitzende Pooth am Dienstag vor. Ein Luftreiniger kostet mehrere Tausend Euro. Zum anderen sieht das Kultusministerium vor, dass das Geld nur in Ausnahmefällen dafür benutzt wird, Luftreiniger zu kaufen. „Etwa wenn der Unterricht in innenliegenden Klassenräumen stattfindet“, erklärte Tonne. Ansonsten habe sich das von Land für Schulen vorgeschlagene 20-5-20-Lüftungsprinzip, bei dem alle 20 Minuten für fünf Minuten stoßgelüftet wird, bewährt.

Was ist mit einem Schichtmodell an den Schulen?

Den Vorschlag, den Unterricht sukzessive beginnen zu lassen, um den Betrieb an den Schulen zu entzerren, lehnte Tonne – wie fast keine der angesprochenen Maßnahmen – am Dienstag nicht kategorisch ab. Man könne das umsetzen, sagte der Minister, allerdings sei dies im laufenden Halbjahr eine „richtige Wucht“. Pooth und Schulleitungsverbands-Chefin Kunkel nickten zustimmend. Dies sei eine Maßnahme, deren Umsetzung eventuell zum Halbjahreswechsel möglich sei, sagt Tonne.

Szenario B an allen Schulen?

Schulen, die sich in einem Gebiet mit einem Corona-Inzidenzwert von über 100 befinden und an denen es eine Infektionsschutzmaßnahme gab, sollen derzeit laut Verordnung des Kultusministeriums auf das Szenario B wechseln. Das bedeutet, dass die Klassen geteilt und für 14 Tage im Wechsel vor Ort unterrichtet werden, um Ansteckungen zu vermeiden. Den Unterricht landesweit an den Schulen generell auf Szenario B umzustellen, lehnte Tonne am Dienstag ab. Derzeit seien immerhin rund 80 Prozent der Schulen in Niedersachsen nicht von Coronavirus-Fällen betroffen. Es sei besser, das Infektionsgeschehen differenziert zu betrachten und an Corona-Hotspots einzugreifen – „auch um Akzeptanz zu schaffen“. Gleichzeitig kündigte der Minister an, die Bedingungen für das Szenario B nachjustieren zu wollen, falls es nötig werde.

Sollten Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte anlasslos getestet werden?

Eine zusätzliche Teststrategie an den Schulen hielt Tonne am Dienstag für nicht notwendig. Man habe derzeit keine Indizien dafür, dass sich das Virus unerkannt in den Schulen verbreite, sagte Tonne. „Schulen sind keine Superspreader-Events.“

Kann der Unterricht in größere leer stehende Räume wie Kirchen, Messe- oder Turnhallen verlegt werden?

Ja, allerdings ist dies mit einem großen Organisationsaufwand vonseiten der Schulen verbunden. „Der Unterricht in externen Räumen ist im Leitfaden nicht untersagt, sofern sie ordnungsgemäß belüftet sind – dann ist das eine gute Option“, sagte Tonne.

Was sagen die Schulleiter und Schulleiterinnen sowie die Bildungsgewerkschaft zu den Plänen des Ministeriums?

Laura Pooth ( GEW) und Andrea Klunke (Schulleiterverband) begrüßten am Dienstag die vom Kultusministerium angekündigte Unterstützung. Gleichzeitig forderten die Pädagoginnen, dass dies nur ein Anfang sein könnte. Klunke sagte, dass es weiterhin an Personal an den Schulen mangele, um multiprofessionelle Teams zusammenzustellen und den Unterricht in kleineren Klassen zu gewährleisten. Auch Pooth beklagte einen massiven Personalmangel an den Schulen. Die vom Kultusministerium bereitgestellte finanzielle Hilfe decke den Bedarf nicht. „Wie kann das sein, dass der Kultusbereich um jede müde Mark betteln muss?“, fragte Pooth und verwies darauf, dass insbesondere die Betreuung der Kinder in den Schulen während der Pandemie extrem wichtig sei. Um diese verlässlich zu gewährleisten, müsse von A bis Z alles bereitgestellt werden.

Von Nadine Wolter