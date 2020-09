Hannover

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Land nimmt weiter zu. Insgesamt sind seit Dienstag 203 Neuinfizierte durch die Labore bestätigt worden, damit steigt die Gesamtzahl der Fälle im Land auf 19.998. Als genesen gelten 16.490 Menschen.

Den höchsten Anstieg verzeichnen Hannover (plus 38 Fälle) und Osnabrück (plus 32 Fälle). Im Kreis Cloppenburg sind seit dem Vortag 13 Neuinfektionen dazugekommen. Damit wurden auf die letzten sieben Tage gerechnet 51, 6 Infizierte pro 100.000 Einwohner gemeldet. Am Wochenende lag dieser Wert noch bei 60,3 Infizierten pro 100.000 Einwohner.

Keine weiteren Neuinfektionen verzeichnen die Landkreise Ammerland, Celle, Delmenhorst, Gifhorn, Goslar, Grafschaft Bentheim, Heidekreis, Helmstedt, Holzminden, Leer, Lüchow-Dannenberg, Nienburg, Oldenburg (Kreis und Stadt) sowie Schaumburg.

Zudem vermeldet das Gesundheitsamt der Region Hannover, dass acht Menschen am Coronavirus verstorben sind. Damit steigt die Gesamtzahl der Todesfälle aufgrund des Virus auf 678.

