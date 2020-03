Die niedersächsische Landesregierung hat Anfang der Woche starke Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschlossen. Nun bat Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in einer bei Twitter veröffentlichten Videobotschaft die Bürger um Mithilfe – und hofft auf die Trendwende.

Ministerpräsident Stephan Weil hat sich am Dienstagabend in einer Videobotschaft an die Bürger gewandt. Quelle: Tim Schaarschmidt