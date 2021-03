Hannover

Der frühere AfD-Landeschef Armin-Paul Hampel hat Ärger mit der Polizei. Der Bundestagsabgeordnete soll möglicherweise gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen haben. Hampel soll bei einem Treffen von mehreren Personen dabei gewesen sein – ohne Masken und Mindestabstand. Der AfD-Politiker wies die Vorwürfe zurück.

Tumulte im Wald

Der Vorfall soll sich bereits vor einer Woche in einem Waldstück in Rosengarten-Klecken (Kreis Harburg) ereignet haben. In den sozialen Medien kursiert ein 34-sekündiges Video, das Teile eines Polizeieinsatzes zeigt. Darauf sieht man eine tumultartige Situation mit mehreren Beteiligten. Hampel wird dabei von einem Polizisten weggeschoben und ruft unter anderem: „Schämt euch!“

Nach Angaben der Polizeiinspektion (PI) Harburg hatte ein Zeuge bei der Polizei 20 Personen auf einem Grundstück gemeldet, die weder Masken trügen, noch auf Mindestabstände achteten. Ein Teil der Gruppe habe sich beim Eintreffen der Streifenwagen entfernt, die übrigen hätten angegeben, nicht zusammenzugehören. Die Beamten mussten demnach einige Personen festhalten, um alle Personalien feststellen zu können. Laut PI wurden neun Beteiligte wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt, eine Person wegen Beleidigung.

Hampel: „Polizei spielt sich auf“

Hampel selbst sagte unserem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), dass er mit einem Freund zum Spaziergang verabredet gewesen sei. Den Polizeieinsatz nannte der AfD-Politiker „völlig unverhältnismäßig“. Das Video habe seine Frau aufgenommen, ein Polizist habe ihr das Handy abgenommen. „Die Polizei spielt sich in einer Form auf, dass sie ihr positives Rollenbild bei der Bevölkerung verspielt“, kritisierte Hampel.

Von Marco Seng und Jan Sternberg