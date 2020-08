Garbsen

Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag eine Geburtstagsfeier mit rund 50 Gästen aufgelöst. Aufgefallen war die Party in einer Gaststätte in Garbsen in der Region Hannover, weil sich Anwohner um kurz nach Mitternacht über die Lautstärke beschwert hatten. Das war aber nicht das einzige Problem. Geburtstagsfeiern in dieser Größenordnung sind in Gaststätten derzeit aufgrund der geltenden Corona-Verordnung grundsätzlich verboten, sagt Hauptkommissar Claas Wentzler von der Polizei in Garbsen. Ausnahmen gelten lediglich für Hochzeiten, Beerdigungen und Taufen.

Gäste halten keinen Abstand

Bei der Feier in Garbsen stellten die Beamten zudem fest, dass sich die Gäste nicht an die Abstandsregeln hielten. Das wird nun für den 60-jährigen Betreiber des Lokals und den 29-jährigen Veranstalter der Feier teuer. Sie müssen sich wegen Ordnungswidrigkeiten auf Geldbußen gefasst machen, deren Höhe noch nicht fest steht. Die Polizei schickte die übrigen Partygäste nach Hause.

Aus Frust Container angezündet

Ein 32-jähriger Gast war mit diesem Vorgehen der Polizei überhaupt nicht einverstanden. Offenbar aus Frust über das Ende der Feier zündete er einen Container und einen Mülleimer an. Die Beamten konnten den Mann in der Nähe festnehmen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Der 32-Jährige muss sich demnächst in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten.

