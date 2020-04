Bringen Handwerker das Coronavirus auf die Ostfriesischen Inseln?

Landkreis Aurich

Normalerweise beginnt Ostern auf den Ostfriesischen Inseln die Saison. Aber die Inseln sind gerade für Touristen komplett abgeriegelt, kein Vermieter darf zwischen Borkum und Wangerooge Gäste empfangen. Der Grund: Das Land Niedersachsen und die Landkreise befürchten, dass das Gesundheitssystem auf den Inseln und an der Küste einem großflächigeren Corona-Ausbruch nicht gewachsen sei.

„Schleppen Handwerker das Virus ein?“

In der Hoffnung, dass es demnächst doch mit der Saison losgeht, haben die Hoteliers und Zimmervermieter sich damit arrangiert. Allerdings sorgt eine Lockerung der strengen Beschränkungen für ziemlich viel Ärger unter den Insulanern. Denn unter anderem der Landkreis Aurich, zu dem die Inseln Norderney, Juist und Baltrum gehören, erlaubt seit Montag Handwerkern vom Festland, wieder auf den Inseln zu arbeiten. Bisher war das untersagt.

Die Vermieter sehen nun die Gefahr, dass das Coronavirus durch die Handwerker vom Festland auf die Inseln „eingeschleppt“ werden könnte. Denn bisher ist die Zahl der Infizierten auf den Inseln deutlich geringer als auf dem Festland – das dürfte vor allem mit der strikten Abriegelung der Inseln in den vergangenen Wochen zu tun haben. Auf Juist zum Beispiel gibt es derzeit keinen gemeldeten Corona-Fall.

„Entscheidung ist falsch und verfrüht“

Deshalb sei die Entscheidung, die Insel für Handwerker wieder zu öffnen, „falsch und verfrüht“, schreibt der Juister Vorstand des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands ( Dehoga) in einem offenen Brief an den Auricher Landrat Olaf Meinen. Dort sind jetzt rund 70 Handwerker vom Festland wieder aktiv, die vor zweieinhalb Wochen ihre Arbeit wegen der strikten Abriegelung der Inseln unterbrechen mussten. Die Hoteliers verlangen vom Landrat, die Erlaubnis für Handwerker noch einmal auszusetzen. Und eine große Juister Zimmervermietung schreibt an den Landrat, dass er die „Gesundheit und das Wohlsein“ der Insulaner eintausche gegen Passierscheine für auswärtige Handwerker, die für auswärtige Investoren tätig seien.

Landrat Meinen meint dagegen, dass lediglich ein Stück Normalität auf die Inseln zurückkehre. Durch die bisherigen Maßnahmen seien die Grundrechte stark eingeschränkt worden. Es sei nicht möglich, die Inseln dauerhaft frei von Viren zu halten, zumal auch Insulaner Verwandte auf dem Festland besuchten. Dazu müsste man die Inseln jahrelang abriegeln und isolieren, meint er. Meinen warnt davor, die Bauarbeiter pauschal als hoch infektiöse Risikogruppe darzustellen.

Polizei kontrolliert Baustellen

Jetzt hat sich auch der Juister Bürgermeister Tjark Goerges in die Debatte eingeschaltet. Es sei nicht so, dass speziell von den Handwerkern ein Infektionsrisiko ausgehe, betont er. Goerges zitiert Gerüchte von der Nachbarinsel Norderney, wo das Coronavirus angeblich von auswärtigen Handwerkern übertragen worden sei. „Wenn überhaupt kann dies nur vor der Einführung der drastischen Hygieneregeln stattgefunden haben“, schreibt er in einem offenen Brief. Auf Juist suchten Polizei und Ordnungsamt die Baustellen und die Unterkünfte auf, um die Einhaltung der Hygieneregeln zu kontrollieren.

Von Mathias Klein