Die WHO hat eine Nomenklatur für alle Corona-Virusvarianten: Alpha, Beta, Gamma, Delta, Omikron, ... – warum werden die Virus-Varianten so benannt? Hier die Antwort.

