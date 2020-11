Corona: Touristen reisen trotz Einreiseverbot an die Ostsee

Prora/Barth

Die Polizei hat seit dem Wochenende mehrere Touristen an der Ostseeküste im Landkreis Vorpommern-Rügen angetroffen, die trotz Einreiseverbot nach Mecklenburg-Vorpommern gereist sind. Wie die Beamten mitteilten, gaben die meisten an, dass sie von den coronabedingten Einschränkungen nichts gewusst hätten. Alle wurden aufgefordert, dass Bundesland zu verlassen.

Ein Wohnmobil mit einem Bautzener Kennzeichen hat die Polizei am 23. November gegen 13.50 Uhr auf einem Parkplatz an der L29 zwischen den Ortschaften Prora und Mukran festgestellt. Bei einer Kontrolle der 47-jährigen deutschen Fahrzeugführerin aus dem südlichen Brandenburg stellte sich nach Angaben der Beamten heraus, dass sie lediglich zu touristischen Zwecken eingereist ist.

Zum Kitesurfen an die Ostsee gereist

In der Nacht vom 22. zum 23. November stellten Beamte vom Polizeirevier Barth im Hafen von Damitz bei Prohn ein Auto mit Hamburger Kennzeichen fest. Im Fahrzeug schliefen eine 20-Jährige und ein 21-Jähriger. Beide Personen sind französische Staatsbürger und studieren in Brandenburg. Sie hielten sich ebenfalls zu touristischen Zwecken in Mecklenburg-Vorpommern auf und gaben laut Polizei an, nichts vom Einreiseverbot gewusst zu haben.

Ebenfalls auf der Insel Rügen, in Suhrendorf auf der Insel Ummanz, stand am 22. November nach Angaben der Beamten in den späten Abendstunden ein Auto mit Pirnaer Kennzeichen auf einem Parkplatz neben der Straße. Im Fahrzeug befand sich ein 33-Jähriger aus Sachsen, der sich zum Kitesurfen auf der Insel Rügen aufhielt.

Nichts vom Einreiseverbot gewusst?

Damit war er nicht der Einzige, der am vergangenen Wochenende aus einem anderen Bundesland nach Mecklenburg-Vorpommern zum Kitesurfen einreiste. Am Strand von Kreptitz bei Wiek hielten sich am 22. November gegen 14.30 Uhr ein 31-Jähriger und ein 37-Jähriger auf. Die beiden Männer aus Hamburg wollten nichts vom bestehenden Einreiseverbot gewusst haben.

Gegen alle genannten Personen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die Corona-Landesverordnung MV eingeleitet.

Von OZ/RND