Corona-Todesfälle in Wolfsburg: Anwalt erstattet Strafanzeige wegen fahrlässiger Tötung

Die Corona-Todesfälle im Hanns-Lilje-Heim in Wolfsburg könnten ein Fall für die Justiz werden. Ein Wolfsburger Rechtsanwalt hat nach eigener Aussage bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig eine Strafanzeige gegen die Verantwortlichen der Diakonie Wolfsburg wegen fahrlässiger Tötung in zwölf Fällen erstattet. Rechtsanwalt Christian Richter beruft sich dabei auf Hinweise von Diakonie-Beschäftigten über Missstände in den Pflegeheimen.

Mehrere Mitarbeiter der Diakonie hätten sich in dieser Sache unabhängig voneinander an ihn gewandt, sagte Richter im Gespräch mit der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung. Die Strafanzeige habe er noch am Samstagabend per Fax an die Staatsanwaltschaft geschickt. Das Schreiben liegt der Zeitung vor. Die Staatsanwaltschaft war am Wochenende nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Anwalt spricht von „katastrophalen hygienischen Zuständen“

Richter erhebt in seiner Strafanzeige schwere Vorwürfe gegen die Diakonie. Unter anderem herrschten dort „katastrophale hygienische Zustände“. Heimbewohner würden laut Arbeitgeberweisung seit Beginn der Corona-Pandemie nur noch einmal im Monat gewaschen. Urin, Kot und Erbrochenes seien in den Zimmern allgegenwärtig. Das Pflegepersonal verfüge entgegen der Vorschriften über keine Mundschutzmasken, um Bewohner und sich selbst zu schützen. Das Tragen von selbsterstelltem Mundschutz sei ihnen untersagt worden, um die Bewohner nicht „zu verschrecken“. Außerdem seien die Mitarbeiter der Diakonie nicht auf das Coronavirus getestet worden. Der Besucherstopp in den Heimen sei zu spät gekommen.

Die Diakonie wollte sich am Sonntag zunächst nicht zu den Vorwürfen äußern, da der Eingang der Strafanzeige noch nicht bestätigt sei. Die Stadt Wolfsburg erklärte in einer Stellungnahme: „Der städtische Krisenstab, das Gesundheitsamt und die Heimleitung haben seit dem ersten Auftreten einer Corona-Infizierung umfassende Maßnahmen abgestimmt und eingeleitet. Unter anderem wurden in dieser Woche nicht nur alle Bewohner, sondern auch alle Mitarbeiter getestet.“

Besucherstopp sei frühzeitig erlassen worden

Der Leiter des Hanns-Lilje-Heims, Torsten Juch, betonte bei einer Pressekonferenz am Samstag, dass die Diakonie ihre Pflegeheime bereits am 13. März für Besucher geschlossen hatte – noch bevor dies gesetzlich vorgeschrieben gewesen sei. Den Mangel an Mundschutzmasken hatte Diakonie-Vorstand Ralf-Werner Günther bereits zuvor selbst kritisiert. Bei der Verteilung der knappen Schutzkleidungsgüter stehe die Altenhilfe nicht an vorderster Stelle. In der Mitteilung vom Freitagabend rief die Diakonie die Wolfsburger zur Unterstützung auf: Gesucht werden freiwillige Mundschutz-Näher.

Der erste Bewohner der Hanns-Lilje-Heims wurde bereits am 18. März positiv auf Corona getestet. Erst eine Woche später begann die Stadt damit, alle Bewohner auf das Virus zu untersuchen. Rechtsanwalt Richter hält seine Quellen für „verlässlich und glaubwürdig“. Sechs oder sieben Mitarbeiter der Diakonie hätten ihm Informationen über Missstände in den Heimen zugetragen. Die Strafanzeige sei für ihn eine „Bürgerpflicht“ gewesen.

Von Florian Heintz