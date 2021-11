Hannover

Menschen in Niedersachsen können sich jeden Tag kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Dies sei von Verordnungen gedeckt, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Freitag in Hannover. Demnach können sich Menschen bundesweit jeden Tag testen lassen.

In Niedersachsen gibt es laut Ministerium derzeit rund 2000 Teststellen, etwa in Apotheken oder Testcenter. Bereits in wenigen Tagen könnten negative Testergebnisse für viele Bereiche des Lebens notwendig werden, etwa um in ein Restaurant zu gehen.

Mit neuer Warnstufe könnte 2G-Plus eingeführt werden

Dies hängt mit einer verschärften Corona-Warnstufe zusammen, die voraussichtlich in der kommenden Woche erreicht wird. Ein negativer Test allein reicht dann jedoch nicht aus, Menschen müssen zudem vollständig gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Covid-19-Infektion genesen sein.

Von RND/dpa