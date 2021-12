Hannover

Selbst- und Schnelltests sind eine gute Möglichkeit, sich regelmäßig auf das Virus zu testen, um das Infektionsrisiko im Alltag zu senken. Doch die Abstriche durch das Stäbchen können die Nase, genauer gesagt die Nasenschleimhaut, reizen oder sogar verletzen. Warum ist das so und was hilft dagegen?

Die Schleimhaut der Nase ist sehr empfindlich, daher sollte man sich „normalerweise nichts in die Nase reinstecken“, sagt Dr. Christian Lübbers, Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde (HNO). Ein Niesen oder Jucken seien daher “völlig undramatisch”. Wird der Corona-Test jedoch nicht richtig durchgeführt, kann es zu Schmerzen, Wunden und zum Bluten führen. Bei Schmerzen sollte das Stäbchen auf keinen Fall weiter in die Nase eingeführt werden.

Bitte auf die richtige Technik achten

Wird beim Selbsttest auf die richtige Technik geachtet und das Stäbchen bei Schmerzen nicht weiter hineingeschoben, könne man die eigene Nase nicht großartig verletzen. Vor allem nach mehrmaligen Selbsttests wüssten viele mittlerweile, wie es ohne Schmerzen gelingt beziehungsweise welches Nasenloch sich womöglich besser eignet, ist sich Lübbers sicher.

Gelegentlich eine Fettsalbe in die Nase schmieren

Wer vorbeugen möchte, der kann sich gelegentlich eine Fettsalbe in die Nase schmieren, sagt Lübbers. Durch diese oder durch eine Wundheilsalbe wird die Nase innen gepflegt. Dadurch trocknet sie weniger schnell aus und verträgt die Tests besser. Allerdings sollte das nicht unmittelbar vor dem Test erfolgen, da dieser sonst ein falsches Ergebnis liefern kann. Es bietet sich also an, seine Nase zum Beispiel vor dem Schlafengehen zu pflegen.

Von Melina Runde/RND