Hannover

In Niedersachsen werden pro Schulwoche jetzt 3,2 Millionen Schnelltestkits für Schüler und Schulbeschäftigte ausgeliefert. Das hat Kultusministeriumssprecher Sebastian Schumacher am Freitag in der Landespressekonferenz mitgeteilt. Ab nächster Woche müssen Kinder und Schulmitarbeiter für den Präsenzunterricht zweimal pro Woche zu Hause einen Schnelltest machen. Nur wenn dieser negativ ist, dürfen sie auch in die Schule kommen. Die verpflichtenden Tests seien neben den Impfungen für Grund- und Förderschullehrer und Erzieher, dem Unterricht im Wechselmodell und anderen Hygienevorgaben wie eine durchgängige Maskenpflicht eine weitere Sicherheitsmaßnahme. Wer seine Kinder nicht testen lassen will, kann sie vom Präsenzunterricht abmelden. Sie lernen dann zu Hause. Für Arbeiten gilt allerdings eine Anwesenheitspflicht. Schulbeschäftigte müssen sich testen.

Unterricht im Regelbetrieb gibt es vorerst nirgends im Land

Die Kritik etwa des Lehrerverbandes Bildung und Erziehung wies Schumacher als „unangebracht und überzogen“ zurück. Der Verband meint, man spiele mit den Lehrkräften und Schülern „eine Art russisches Roulette“. Wenn die Inzidenzwerte es zulassen, sollen in Niedersachsen ab Montag alle Jahrgänge wieder wechselweise zur Schule gehen. In Hochinzidenzkommunen, die an drei Tagen hintereinander einen Inzidenzwert von mehr als 100 haben, bleiben die Schulen nur für Grundschüler, Abschlussjahrgänge und geistig behinderte Förderschüler geöffnet. Zuletzt hatten elf Kreise so hohe Werte aufgewiesen, darunter die Region Hannover. Unterricht im Regelbetrieb (Szenario A) ist derzeit nirgend vorgesehen.

Das Kultusministerium teilte mit, dass die Tests zweimal über die Woche verteilt stattfinden sollen, also etwa Montag und Mittwoch oder Dienstag und Donnerstag. Dies würden Schulen selbst festlegen. Es dürfte auch unterschiedliche Testtage für unterschiedliche Klassen an einer Schule geben. Nur wer einen negativen Schnelltest habe, könne am Unterricht oder an den Arbeiten teilnehmen. Das gelte auch für Schüler, die sonst die Tests verweigern und zu Hause lernen, für Arbeiten aber in die Schule kommen müssen. Eltern und volljährige Schüler bürgen mit ihrer Unterschrift für die Richtigkeit der Testergebnisse. Im Zweifel dürfen sich Schulen die Tests auch vorlegen lassen.

Durchgängige Maskenpflicht gilt

Im Szenario B gilt auch weiterhin eine durchgängige Maskenpflicht. Nur für Grundschüler an ihrem Platz und Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf sind Ausnahmen zulässig. Auch im Sport- und Fremdsprachenunterricht dürfen die Masken kurzzeitig abgenommen werden.

Von Saskia Döhner