Die Zahl der Corona-Neuinfektion und damit auch der schweren Fälle nimmt in Niedersachsen wieder zu. Dabei spielen auch Infektionen bereits geimpfter Menschen in Alten- und Pflegeheimen in der Region Hannover und im Landkreis Celle eine Rolle. Die Landesregierung will die Booster-Impfungen aber nicht beschleunigen.