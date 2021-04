Hannover

Am Dienstag (27. April) haben genau 40.508 Bürgerinnen und Bürger eine Corona-Schutzimpfung in niedersächsischen Arztpraxen erhalten. Die Praxen knackten damit erstmals die Tagesmarke von 40.000 Impfungen. Seit dem 7. April impfen die Kassenärzte ihre Patientinnen und Patienten in ihren Praxen – insgesamt bisher 340.512-mal. Obwohl der Impfstoff noch knapp ist, ist die Anzahl der Impfungen durch die Beteiligung der Praxen stark nach oben gegangen. „Die Tagesquote von über 40.000 Impfungen ist nur ein erster Meilenstein“, sagte der Vorsitzende des Vorstands der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen, Mark Barjenbruch. „Die Zahlen werden weiter ansteigen.“

Impfstoff ist knapp

Jörg Berling, stellvertretender KVN-Vorstandsvorsitzender, sieht allerdings einen Wermutstropfen in der positiven Bilanz – der knappe Impfstoff. „Wir erwarten in den kommenden Wochen allerdings mehr Lieferungen an die Praxen, sodass die Anzahl der impfenden Praxen weiter ansteigt. In der kommenden Woche werden die Praxen voraussichtlich 290.000 Impfdosen erhalten.“

Von Susanna Bauch