Schweden-Rückkehrer müssen Corona-Test selbst bezahlen

Gert B. aus Neustadt ( Schleswig-Holstein) ist sauer. Er wollte im Urlaub nach Schweden fahren und hatte versucht, sich im Internet wegen des bei der Rückkehr erforderlichen Corona-Tests zu erkundigen. „Wo kann ich den machen? Auf der Webseite habe ich nichts Aktuelles dazu gefunden. Dann habe ich meine Krankenkasse angerufen, um zu erfahren, was der Test kostet und wer ihn bezahlt. Dort konnte man mir auch nichts sagen.“

Test im Eigeninteresse

Die Quarantäne-Regelung für Reiserückkehrer gilt nicht nur für Schweden, sondern auch für andere Risikogebiete weltweit (hier geht es zur Liste des Robert-Koch-Instituts). Der Kreis Ostholstein verweist auf seine Webseite. Die 14-tägige Quarantäne, die nach der Rückkehr vorgeschrieben ist, könne nur aufgehoben werden, sofern „ein negativer Corona-Test vorliegt“, ist dort zu lesen. Dieser könne beim Hausarzt gemacht werden. „Die Kosten sind privat zu tragen.“ – „Der Test erfolgt ja im Eigeninteresse“, sagt Tobias Frohnert, Sprecher des Kreises Herzogtum Lauenburg. „Man kann ja auch in Quarantäne gehen.“

Kasse zahlt bei Symptomen

Die Krankenkasse übernehme die Kosten in diesem Fall nicht, sagt Nikolaus Schmidt von der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH). „Nur wenn Symptome vorliegen“, ergänzt Jens Kuschel, Sprecher der AOK Nordwest. „Wenn das Gesundheitsamt den Test jedoch anordnet, obwohl keine Symptome vorliegen, trägt die Kosten der Gesundheitsfonds.“ Doch ordnet das Gesundheitsamt in der Quarantäne überhaupt einen Test an? „Das steht im Ermessen des Gesundheitsamtes“, informiert Marius Livschütz, Sprecher des Kieler Gesundheitsministeriums.

Lohnfortzahlung in Quarantäne

Sprich: Wer nicht abwarten will, ob das Amt irgendwann tatsächlich einen Test anordnet, geht besser von selbst zum Arzt. Aus Sicht des Arbeitnehmers sei es jedenfalls sinnvoll, den Test auf eigene Initiative zu veranlassen, um weiterarbeiten zu können. Nur dann bekomme er seinen Lohn zu 100 Prozent, meint Sebastian Schulze, Geschäftsführer des Unternehmensverbandes UV Nord. Es könne zudem sein, dass der Arbeitgeber den Test zahle, weil ihm die zeitige Rückkehr des Arbeitnehmers an den Arbeitsplatz wichtig sei.

In jedem Fall müsse in der Quarantäne der Lohn von der Firma fortgezahlt werden, doch nur in Höhe von 60 Prozent bei Alleinstehenden und in Höhe von 67 Prozent bei Unterhaltspflichtigen.

Dieses Geld könne der Arbeitgeber sich übrigens laut Infektionsschutzgesetz beim Gesundheitsamt zurückholen, sagt Schulze. Marius Livschütz bestätigt das. „Da gilt nichts anderes als bei jeder anderen amtlich angeordneten Quarantäne.“

Bußgeld droht

Beim Gesundheitsamt melden müsse sich der Schweden-Rückkehrer in jedem Fall, merkt Nicole Dorel, Sprecherin der Hansestadt Lübeck, an. „Falls dies nicht erfolgt, drohen Bußgelder in vierstelliger Höhe. Zudem sind stichprobenhafte Kontrollen bei der Einreise jederzeit möglich.“

Gert B. hat sich inzwischen bei seinem Hausarzt nach den Kosten erkundigt. „Pro Test betragen sie über 150 Euro“, wurde ihm gesagt. Den Großteil davon mache die Laboruntersuchung des Tests aus. „Bei uns kostet die Laboruntersuchung für Private um die 130 Euro“, stellt Andreas Bobrowski, Leiter der Laborärztlichen Gemeinschaftspraxis Lübeck fest. „Das richtet sich nach der Gebührenordnung für Ärzte.“ Übernehme der Arbeitgeber die Kosten, werde es billiger. „Aber das wird überall etwas unterschiedlich gehandhabt.“

Für Gert. B. ist damit klar: Mit zwei Kindern müsste die Familie für eine quarantänefreie Wiedereinreise nach Deutschland also über 600 Euro berappen – gesetzt den Fall, dass keine Infektion vorliege. „Das ist mir zu viel. Dann mache ich lieber Urlaub in Schleswig-Holstein“, hat er entschieden.

