Schülerinnen und Schüler der ersten und zweiten Klassen müssen in Niedersachsen künftig im Unterricht keine Masken mehr tragen. Die Landesregierung lockert in der neuen Corona-Verordnung die Regelung für die Grundschulen leicht. Das kündigte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Mittwoch im Sozialausschuss des Landtags an. Ab der dritten Klasse besteht weiterhin eine Maskenpflicht im Unterricht.

Proteste von Eltern

Die Landesregierung reagiert damit auch auf die Proteste von Eltern gegen die Maskenpflicht an Grundschulen. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hatte dafür zuletzt Verständnis geäußert, aber Drohungen, Beleidigungen und Sachbeschädigungen in diesem Zusammenhang scharf kritisiert.

Die neue Regelung sieht vor, dass die Mund-Nasen-Bedeckung in Unterrichts- und Arbeitsräumen abgelegt werden darf, wenn die Schüler ihren Sitzplatz eingenommen haben. Die neue Corona-Verordnung soll am 21. September in Kraft treten.

