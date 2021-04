Hannover

Niedersachsen wird vorerst nicht dem Beispiel anderer Bundesländer folgen und den Impfstoff Astrazeneca für alle Altersgruppen freigeben. „Es gibt noch zu viele Männer und Frauen aus den ersten beiden Prioritätsgruppen sowie Über-60-Jährige, die zu impfen sind“, teilt das Gesundheitsministerium mit.

Astrazeneca stößt in Teilen der Bevölkerung auf Skepsis, weil es vereinzelt Fälle von Blutgerinnseln nach einer Impfung gegeben hat. Im Verlauf der Woche hatten Sachsen, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und zuletzt Berlin angekündigt, die sogenannte Priorisierung für das Präparat aufzuheben, um zu vermeiden, dass Impfdosen unbenutzt weggeworfen werden müssen.

In Niedersachsen stellt sich das Problem laut Gesundheitsministerium so nicht. Zum einen steht das sogenannte Sonderwochenende mit landesweit 70.000 geplanten Impfungen an. „Hierbei fokussieren sich die Impfzentren auf das Verimpfen von Astrazeneca“, erklärt eine Sprecherin. Zum anderen können vom kommenden Montag an Menschen ab einem Alter von 60 Jahren Impftermine beantragen, wenn sie sich für Astrazeneca entscheiden.

Aktuell werden laut Ministerium in den Zentren täglich rund 35.000 Impfungen verabreicht; der Anteil von Astrazeneca liegt bei 35 Prozent.

Von Bernd Haase