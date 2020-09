Cloppenburg

Nach Überschreitung des 7-Tages-Grenzwerts bei Corona-Neuinfektionen im Landkreis Cloppenburg ist dort diese Zahl am Samstag weiter gestiegen. Nach Angaben des niedersächsischen Gesundheitsministeriums erhöhte sie sich innerhalb eines Tages von 61,5 auf 63,9. Von Freitag auf Samstag wurden 18 neue Infektionen gemeldet, insgesamt waren es 109 in den vergangenen sieben Tagen.

Steigt die sogenannte 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner auf einen Wert von mehr als 50, müssen verstärkte Schutzmaßnahmen eingeleitet werden - der Kreis hatte daher am Freitag die Regeln für einen Teil seiner Kommunen verschärft. In einigen Teilen dürfen sich bis zum 4. Oktober privat maximal sechs Menschen treffen.

Gaststätten müssen um 22 Uhr schließen

Vereinen ist es untersagt, Zusammenkünfte abzuhalten, Gaststätten müssen um 22.00 Uhr schließen. Betroffen von den Maßnahmen sind nach Angaben des Kreises vom Freitag die Stadt Löningen sowie die Gemeinden Essen, Lastrup und Lindern.

Auch Hannover und Salzgitter mit hohen Werten

Niedersachsen zählte nach Angaben des Gesundheitsministeriums 153 neue nachgewiesene Corona-Infektionen seit dem Vortag. Der Grenzwert bei der 7-Tages-Inzidenz war bereits in Göttingen im Juni überschritten worden. Nach dem Kreis Cloppenburg lag er am Samstag in der Region Hannover (24,0) und der kreisfreien Stadt Salzgitter (22,1) am höchsten. Bundesweit gibt es immer wieder Städte und Landkreise, die den Wert zeitweise überschreiten. Am Samstag war dies auch in Würzburg der Fall.

Von RND/dpa