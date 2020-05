Hier dürfen Sie Ihren Pfingsturlaub buchen

Hannover

Das Land Niedersachsen prescht vor und räumt der angeschlagenen Tourismusbranche in den kommenden Wochen etliche Lockerungen ein. Ab 7. Mai dürfen Dauercamper auf die Campingplätze zurückkehren, auch Zweitwohnungen können wieder genutzt werden. Ab 11. Mai dürfen Campingplätze generell öffnen, auch Übernachtungen in Ferienwohnungen sind dann wieder erlaubt. Ab 25. Mai soll es weitere Lockerungen geben – dann öffnen Hotels, Pensionen und Jugendherbergen. Die Kapazität wird jedoch auf 50 Prozent der Betten beschränkt.

„Es ist verantwortbar, es jetzt langsam, stufenweise anlaufen zu lassen“, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann am Montag in Hannover. Er betonte, dass der Tourismus auf den ostfriesischen Inseln wieder freigegeben sei. Details müssten die Kommunen regeln. Es werde diese Woche ein weiteres Gespräch mit den Gemeinden dazu geben. „Das ist der niedersächsische Weg“, erklärte Athusmann. Er stimme in weiten Teilen mit dem Wirtschaftsplan der Länder Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg überein. Auch mit anderen Ländern sei er sich einig, dass alle bis Ende Mai ein Konzept für die Öffnung von Tourismus und Gastronomie auf den Weg bringen sollten. Niedersachsen gehe mit einem Vorschlag in die Gespräche, die es auch umsetzen werde.

Anzeige

Kann ich jetzt meinen Pfingsturlaub planen?

Ja. Zimmerbuchungen sind am langen Pfingstwochenende ab 30. Mai in Niedersachsen möglich. „Wer dann zum Beispiel an die Nordsee fahren möchte, kann dies tun“, sagt Nadine Bungenstock vom Tourismus Marketing Niedersachsen (TMN). Unklar sei aber, inwieweit der Zugang zu Stränden beschränkt werde. Dafür gebe es derzeit noch keinen Plan. „Tagesausflüge innerhalb des Bundeslandes sind schon jetzt möglich“, sagt Bungenstock.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Muss ich mit einem großen Ansturm auf die touristischen Zentren an den Pfingsttagen rechnen?

Das ist schwer vorherzusehen. Die Tourismusexperten des Landes gehen davon aus, dass viele Urlauber aus Angst vor Ansteckung mit dem Coronavirus große Menschenansammlungen meiden und einsame Orte in der Natur bevorzugen. „Wandern in der Lüneburger Heide, Radfahren im Weserbergland, Ferien auf dem Bauernhof – das werden die Trends sein“, vermutet Bungenstock. Dennoch werde es auch Menschen an die Küsten, auf die Inseln und in den Harz ziehen.

Apropos Harz: Kann ich Pfingsten auch im Ostharz, also in Sachsen-Anhalt , Urlaub machen?

Nein, jedenfalls nicht nach bisherigem Kenntnisstand. „Bei uns sind noch keine Lockerungen geplant“, heißt es beim Tourismusverband Sachsen-Anhalt. Lediglich Bewohnern des Bundeslands selbst seien Tagesaufenthalte erlaubt. Das könne sich aber jeden Tag ändern, betont der Verband.

Was ist mit anderen benachbarten Bundesländern? Darf ich über Pfingsten an die Müritz nach Mecklenburg-Vorpommern reisen?

Nach bisherigem Kenntnisstand nicht. Mecklenburg-Vorpommern hat zwar einen Plan zur Lockerung beschlossen, aber die Zeitabläufe bleiben vage. Die erste Phase – Öffnung der Gastronomie – ist bereits angelaufen, doch wann Bewohner eines anderen Bundeslands Ferien auf der Mecklenburgischen Seenplatte machen dürfen, bleibt unklar. „Wir sprechen am heutigen Montagabend mit der Tourismuswirtschaft“, kündigt Regierungssprecher Andreas Timm an. Alles befinde sich im Fluss.

Lesen Sie mehr

Von Andreas Schinkel und Marco Seng